Fórmula 1: ¡Es oficial! Fernando Alonso correrá con Aston Martin en 2023

Los cambios en la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2023 y este lunes se confirmó un bombazo más con la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin. La escudería británica confirmó la llegada del dos veces campeón del mundo, quien dejará a Alpine una vez que concluya la actual temporada.

Desde cuándo comenzaron las negociaciones entre Alonso y Lawrence Stroll, dueño de la escudería, es algo que solo ellos dos sabrán. Públicamente, fue hasta el pasado jueves 28 de julio, cuando Sebastian Vettel informó su retiro, que algunos medios internacionales vincularon el nombre del asturiano con Aston Martin.

Sin embargo, todavía en ese momento Alonso todavía dejó su futuro en el aire y dijo que todo equipo con un asiento disponible era opción. Incluso aseguró que su prioridad era permanecer con Alpine y que una negociación debía quedar definida en minutos, por lo que probablemente se arreglara la situación en la pausa vacacional.

El asturiano se marchará de la escudería francesa después de dos años con ella. Foto: EFE

Al final, la situación sí tuvo una conclusión pero no para su continuidad con la escudería francesa, si no para su salida. El dos veces campeón del mundo firmó un contrato multianual un contrato multianual (el comunicado no precisó cuántos años) con Aston Martin y es uno más de los fichajes destacados de la escudería británica.

"Este Aston Martin está claramente aplicando energía y compromiso para ganar, y es por eso uno de los equipos más emocionantes de Fórmula 1", declaró Alonso tras confirmarse su fichaje. "Nadie ha mostrado la visión y el compromiso absoluto para ganar y eso lo hace una oportunidad emocionante para mí".

"Todavía tengo el hambre y la ambición para pelear al frente y quiero formar parte de esta organización comprometida con aprender, desarrollar y triunfar", finalizó el asturiano campeón de la máxima categoría en 2005 y 2006, y que este año se convirtió en el piloto más longevo al superar la marca de Michael Schummacher.

Además, Alonso está a 3 carreras de igualar a Kimi Raikkonen como el piloto con más grandes premios iniciados (350), y a una de igualar al finlandés en número de grandes premios finalizados (278). Por lo que, a menos que algo extraordinario ocurra, tras la pausa de verano el español impondrá un par de mrcas.