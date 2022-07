Fórmula 1: Estos son los candidatos para ocupar el asiento de Vettel en Aston Martin para 2023

Tras el anuncio oficial de Sebastian Vettel que se retirará esta temporada de la Fórmula 1, ya empiezan a sonar los posibles candidatos para ocupar su asiento para el 2023 en la escudería de Aston Martin.

Vettel pone fin a una carrera muy exitosa en el Gran Circo donde obtuvo cuatro campeonatos de pilotos y un legado muy grande para las nuevas generaciones de pilotos alemanes que quieran incursionar en este deporte.

Ahora con su partida, los nombres empiezan a sonar de diferentes candidatos a suplir la baja del alemán en Aston Martin, uno de ellos es el experimentando piloto español, Fernando Alonso, quien en estos momentos esta con Alpine pero su contrato se vence este mismo año.

Hasta el momento, Fernando Alonso no ha renovado con Alpine y eso lo pudiera poner dentro de los candidatos a suplir a Sebastian Vettel. El piloto español comento que todas las escuderías que no tengan a sus dos pilotos confirmados para 2023, son opción para el de ocupar ese espacio vacante.

"Todos los equipos que no tiene a sus dos pilotos firmados son una opción para mí, aunque mi intención es seguir en Alpine. Con 10 minutos de negociación debería bastar. Todos nos tomamos vacaciones, pero supongo que tendremos alguna conversación, a partir del lunes (1 de agosto) por videoconferencia", argumenta Fernando sobre lo que espera de los próximos días.

La imagen de Alonso es un imán para los aficionados, patrocinadores y e impacto de marca en cada uno de los equipos en los cuales ha militado en la Fórmula 1, eso es un factor que no le desagradaría en lo absoluto al equipo de Aston Martin para 2023.

Otro de los cuales suenan para ocupar el asiento del histórico Vettel, es Daniel Ricciardo, si bien en estos momentos forma parte de la escudería de McLaren, las cosas no andan nada bien para el piloto que gana 17 millones de dólares al año y que no ha rendido como se esperaba.

Ricciardo ha pasado a ser la sombra de Lando Norris en McLaren y sus resultados han venido a la baja, una cuestión que no tiene nada contento al director ejecutivo Zak Brown.

Por el momento el piloto australiano descarta su llegada a Aston Martin y solo se concentro en decir que su presente es en McLaren.

"No tengo en contra (de Aston Martin), pero como dije la semana pasada, mi futuro está claro. Ha habido muchos rumores sobre mi futuro, pero quiero que lo escuchen de mi boca: estoy comprometido con McLaren hasta finales del próximo año y no me iré", aseguraba en rueda de prensa en Budapest.