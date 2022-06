Fórmula 1: Felipe Calderón responde a críticas tras festejo con Checo Pérez

El expresidente de México, Felipe Calderón respondió a las críticas desatadas por acompañar al piloto de la escudería Red Bull Racing, Checo Pérez, tras ganar el Gran Premio de Mónaco el domingo en las calles del Principado.

“Nunca robé y sigo trabajando”, fueron las declaraciones del otrora mandatario en sus redes sociales, quien se defendió después de ser señalado por aventarse a la alberca y sumarse a la fiesta del equipo austriaco luego de otro podio en la temporada 2022 del Gran Circo.

"Viajo mucho por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la @F1 por la Comisión de A&S que presido en @FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando", fue lo que redactó el expresidente de México cuyo mandato fue de 2006 a 2012.

Hay que recordar que Felipe Calderón es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Es un entusiasta del automovilismo deportivo y ha estado presente en las ediciones más recientes del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.