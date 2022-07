Fórmula 1: George Russell considera que el golpe con 'Checo' Pérez lo afectó en Austria

Viena, Austria.- El Gran Premio de Austria no fue de las mejores competencias que haya querido correr el británico, George Russell, quien se notó lastimado por la sanción que hubo en el capítulo once de la temporada 2022 de Fórmula 1 por chocar con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

La colisión en la vuelta 1 con el piloto de Red Bull Racing lo hizo recibir una penalización de cinco segundos, mismo que se combinó con una lenta parada en los 'boxes' para cambiar la parte de enfrente de su monoplaza, y el daño que contrajó por el golpe provocaron que descendiera hasta la posición 17.

Aunque Russell se recuperó al paso de la competencia no le alcanzó para quedarse con ese tercer puesto que le perteneció a su coequipero, Lewis Hamilton, pese a que estuvo en la lucha al tomar el cuarto sitio tras la salida del español, Carlos Sainz Jr., por el incendio en su vehículo.

Los problemas se le juntaron al corredor de Mercedes, quien calificó "dura" la sanción por unirse a Sergio Pérez en el arranque del Gran Premio de Austria, situación que lo hizo quedarse a un puesto del podio, pero lo reconforta sumar los puntos importantes para el equipo en el campeonato de constructores.

"Siento que es una oportunidad perdida. Obviamente frustrante tener una especie de incidente en la primera vuelta como ese. Frené tan fuerte como pude y estaba dirigiendo todo lo que pude: Tuve a Carlos delante de mí y 'Checo' estaba en la línea limpia por fuera y supe que tan pronto como se entragara íbamos a hacer contacto", dijo a la Fórmula 1.

"El contacto con Sergio Pérez, eso es una cosa, y luego el daño también me costó probablemente 10 segundos al principio, de tiempo de carrera, me costó otros 15 segundos en la parada en 'boxes' y me puso en el puesto 17", complementó George Russell.

"Entonces, sí, no lo sé. Larga tarde, pero contento como equipo de haber maximizado los puntos, pero siento que hubo una oportunidad para mí personalmente de estar en el podio hoy (ayer)", cerró el quinto lugar en el campeonato de pilotos.