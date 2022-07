Fórmula 1: George Russell se "sacrificó" en Silverstone para socorrer a Guanyu Zhou

El Gran Premio de Gran Bretaña de este año tuvo un dramático inicio, pues apenas en la primera curva se presentó un accidente con al menos 5 vehículos involucrados. De los más afectados fue Guanyu Zhou, cuyo coche se volteó por completo y brincó el muro de contención tras el contacto con George Russell.

Y fue precisamente el británico, en medio del caos, quien regaló una de las imágenes de mayor deportividad y valentía en la temporada 2022 de la Fórmula 1. A pesar de que el motor de su Mercedes seguía en marcha, lo que le hubiera permitido regresar al paddock por propia cuenta, Russell no dudó en bajarse y correr en ayuda de Zhou.

"Vi la bandera roja, así que supe que era seguro salir. Quería revisar si (Zhou) estaba buen y si podía ayudar de cualquier manera", declaró el piloto británico tras el Gran Premio de Gran Bretaña. "Cuando volví, no pude encender el auto pero no había razón, porque el coche estaba bien".

Russell relató que tras no lograr arrancar su auto, se dirigió con su equipo para verificar y que cuando volvió, su Mercedes ya estaba en el camión de caja plana. "Le pedí al comisario que se asegurara de que no recogieran el auto y resultó que no había nada malo, salvo un pinchazo".

El británico no dudó en correr para socorrer a su colega. Foto: Captura de pantalla

Hasta Silverstone, el piloto de 24 años había sido el único en terminar entre los 5 primeros en todas las carreras de la actual temporada de Fórmula 1. "Es realmente frustrante, porque teníamos ritmo para volver definitivamente a P6 como mínimo. Tantas emociones, pero me alegro de ver que Zhou está bien. Es horrrible ver un incidente como ése".

Debido a que no pudo continuar la carrera, Russell bajó al quinto sitio del Campeonato de pilotos, pues le superó Carlos Sainz, ganador en Silverstone. Sin embargo, el inglés se llevó los aplausos de los aficionados, expertos y pilotos por su gesto de deportividad.

"La primera vez que me volteé en un go kart, George se detuvo en la pista para quitármelo. Siempre ha sido una buena persona, desde el día 1; gran ejemplo a seguir para cualquiera", escribió en Twitter Callum Ilott, piloto de IndyRace, para aplaudir la valentía de su compatriota.