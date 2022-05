Fórmula 1: Grosjean asegura que no volverá a F1 sino no es con una escudería como Mercedes, Ferrari o Red Bull

Al parecer el regreso de Romain Grosjean esta limitado en estar en una escudería con un monoplaza de calidad, ya que el mismo piloto francés comentó que solo regresaría si es con una escudería como Mercedes, Red Bull o Ferrari.

El francés disfruta mucho viendo las carreras de la categoría reina por televisión pero remarca que no volverá a no ser que cuente con un coche capaz de ganar carreras cada fin de semana.

"La Fórmula 1 ha hecho un buen trabajo, que no sabía si iba a funcionar hasta que estuviesen los coches en pista. Creo que las carreras son emocionantes, los coches se pueden seguir más de cerca y es lo que queremos ver. Veo cada carrera, me encanta, pero no volveré si no tengo la oportunidad de estar en Red Bull, Ferrari y Mercedes", ha explicado Grosjean en una entrevista con el portal web Racing News 365.

El piloto comenta que habló con Kevin Magnussen para felicitarlo en su regreso a la Fórmula Uno con Haas, pero el se dijo contento de estar en IndyCar y por el momento la única limitante que pone si regresa es estar con un equipo competitivo.

"Suelo hablar con Guenther una o dos veces al año y le hablé a Kevin para felicitarlo por volver a la Fórmula 1, pero yo por mi parte, estoy muy contento en la IndyCar. Quiero ganar carreras y la gente me pregunta si me gustaría volver a Haas. Ellos han hecho un buen trabajo, pero no tienen la oportunidad de ganar cada fin de semana", ha indicado.

Por su parte, Grosjean dijo que no se siente presionado por ganar su primer carrera en IndyCar, ya que lo lleva paso a paso y asegura que no es una categoría nada sencilla, ya que ahí mucha competencia.

"La IndyCar es una categoría muy competitiva y la primera victoria llegará, no estoy muy preocupado. Me fijo en Scott y en Will, tienen más de 40 años y aún hacen un gran trabajo, por lo que me queda un buen tiempo allí. Haré también algo de resistencia, me gustaría correr la IMSA el año que viene", ha comentado Romain para finalizar.