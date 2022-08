Fórmula 1: Hamilton todavía no piensa en el retiro y no descarta renovar con Mercedes

Con el anuncio del retiro de Sebastian Vettel al final de la actual temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. En el caso del español, el retiro no parece cercano pues acaba de firmar un contrato multianual con Aston Martin, en donde ocupará el asiento que dejó vacante el alemán.

Mientras que en el caso del británico, por el momento el retiro tampoco es algo que pase por su mente. El siete veces campeón de Fórmula 1 tiene contrato con Mercedes hasta el final de la temporada 2023 y aunque todavía no renueva, no descarta prolongar su vínculo con la escudería alemana.

"Antes de que te des cuenta, Fernando no estará aquí. Y entonces, ¿quién estará después? Yo seré el más viejo, supongo. Pero, no, no me ha hecho pensar en eso (el retiro)", declaró Hamilton en entrevista con Vanity Fair sobre el retiro de Sebastian Vettel.

Añadió que tampoco quiere esperar hasta que esté por completo "quemado", pero que espera que todavía pase mucho tiempo hasta que llegue ese momento. "Cuando hablo de combustible que queda en el tanque, todavía estoy luchando por esas cosas y todavía siento que tengo mucho que hacer en eso".

"No creo que me vaya hasta que esté completamente quemado y no me quede nada. Pero, espero que eso sea dentro de un tiempo", y añadió que por ahora está enfocado en mejorar en la actual temporada para ganar más victorias como piloto de Mercedes, que no ha ganado una sola carrera en lo que va del 2022.

"Yo estoy pensando en cómo mejorar este coche, en qué pasos tenemos que dar para volver a ser un equipo ganador, en cuál es el mapa para volver a conseguir otro título de campeón del mundo, y qué necesitamos para tener a todo el mundo de este deporte más alineado en términos de diversidad", sentenció el heptacampeón, que actualmente se encuentra sexto en el Campeonato de pilotos con 146 puntos, 10 menos que Carlos Sainz en el quinto sitio.