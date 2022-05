Fórmula 1: Helmut Marko opinó sobre la actitud de 'Checo' Pérez en el GP de España

Red Bull tuvo un gran fin de semana en Barcelona, con el 1-2 que lograron Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez en el GP de España. Sin embargo, la polémica se presentó por la molestia del mexicano cuando le indicaron que cediera su posición a su compañero, que logró su cuarta victoria de la temporada.

Al respecto el principal asesor de Red Bull, Helmut Marko, respaldó las declaraciones de Christian Horner, jefe del equipo austriaco, y señaló que las estrategias de los dos pilotos eran distintas. "Manejaban con diferentes estrategias. Estaba claro que Checo no habría podido terminar con ese juego de neumáticos si quería competir con Max".

No obstante, Marko también empatizó con el espíritu competitivo del tapatío, que sabe su lugar en el equipo pero tampoco quiere que ser "un segundón". Incluso el asesor de Red Bull aplaudió que 'Checo' Pérez manifestara su molestia en el momento, a pesar de que acató la indicación que se le dio.

"Si no se hubiera quejado, no sería un verdadero piloto. Es perfectamente entendible que no responda a la orden diciendo: 'Sí, que me rebasen sin problemas' y que hasta le salude desde el coche dando el paso, es normal", declaró en entrevista con la televisora austriaca ORF.

Por último, Helmut Marko aceptó que tuvieron mucha suerte para lograr el 1-2 en el Gran Premio de España gracias al abandono de Charles Leclerc. Con ello, Max Verstappen tomó el liderazgo en el Campeonato de pilotos y Red Bull también se colocó primero en el de constructores.

"Cuando teníamos un viaje libre y toda la potencia del motor, nuestros pilotos eran los más rápidos en el campo. Tuvimos suerte de que Leclerc se retirara, al igual que el incidente de Verstappen en la curva 4 debido a las ráfagas de viento", sentenció.