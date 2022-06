Fórmula 1: Horner asegura que Checo Pérez era más lento que Max en el GP de Azerbaiyán

México.- Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en donde el ganador fue Max Verstappen dejando a Checo Pérez como segundo, sumando un nuevo 1-2 para Red Bull. Pero aunque se consiguió sumar puntos, la polémica se volvió a desatar dado que de nuevo se dejó pasar al neerlandés cuando el mexicano era el líder de la carrera, pero antes de que se generara más problemas el mismo jefe de escudería, Christian Horner aseguró que todo fue por estrategia y que ambos pilotos entendieron.

Según comentó Horner la decisión de que Verstappen pasara a Checo Pérez se debió a que el mexicano no estaba teniendo el auto más veloz en ese momento por lo que decidieron solo pensar en el equipo y no en lo que cada piloto quiere y ordenaron el rebase lo que al final significó el triunfo para el actual campeón de la Fórmula 1. Y es que desde antes del inicio de la carrera ambos corredores ya sabían que no debían competir entre ellos y evitar problemas.

"El 2018 no está muy lejos en nuestra mente, así que era muy importante que los pilotos, a esta altura del campeonato, sean justos entre sí porque la prioridad es maximizar los puntos contra Ferrari. Sabemos que ellos tienen un coche muy rápido en este momento y hemos visto lo rápido que pueden cambar las cosas, así que es el equipo al que debemos priorizar".

Checo Pérez no pudo mantener el ritmo por problemas de su auto | Foto: EFE

"Max tenía una ventaja de ritmo sobre Checo Pérez, que en ese punto estaba sufriendo con el desgaste de sus neumáticos traseros. Se trató de no meternos contra el muro de pits y si un coche es más rápido que el otro, admírelo vamos a enfocarnos en lograr el mejor resultado posible para el equipo", sentenció Horner para Motorsport tras finalizar el GP de Azerbaiyán.

En lo que respecta a Checo Pérez tambien aceptó que las cosas no estaban bien con su auto por el tema de sus neumáticos traseros por lo que la indicación de no pelear le pareció la más sensata para el cierre de la carrera, al final ambos sumaron puntos, aseguró que le hubiera gustado ganar pero entiende que solo fue un tema de estrategia.

Te recomendamos leer

"Fue el llamado correcto del equipo. Max tenía una ventaja. En este circuito cualquier cosa puede pasar, así que el 1-2 es el mejor resultado que podíamos tener", agregó el mexicano que además sumó su cuarto podio en Bakú lo que le convierte en el piloto con más podios en la historia del circuito, por su fuera poco llegó a su premiación número 20 en su paso por Fórmula 1.