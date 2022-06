Fórmula 1: ¡Inalcanzable! Verstappen logra la pole en Canadá

Sin Charles Leclerc por sanción, ni Sergio 'Checo' Pérez por un choque, Max Verstappen dominó a placer en Montreal y se quedó con el primer sitio en la qualy del Gran Premio de Canadá. Es la primera pole position para el neerlandés en Montreal y apenas la segunda que logra esta temporada.

Ni Lewis Hamilton, que tuvo una mejor qualy que en otros fines de semana, ni los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, que saldrán segundo y tercero este domingo, fueron oposición para el actual campeón de Fórmula 1, que ya dejó en el olvido los abandonos que sufrió al inicio de la temporada y buscará su sexto triunfo del 2022.

A pesar de que en la última sesión de prácticas Verstappen no pudo correr con libertad debido a la pista mojada y terminó noveno, para la clasificación demostró una vez más por qué es líder en el Campeonato de pilotos. En la Q1 el neerlandés finalizó segundo, apenas a medio segundo de Fernando Alonso, la gran sorpresa del fin de semana.

Sin embargo, para la segunda sesión de la clasificación el piloto de Red Bull tomó la delantera y no hubo nadie que se la quitara. Charles Leclerc, quien saldrá último por la penalización tras montar componentes nuevos, no salió a la Q2 por lo que no pudo competir contra el neerlandés.

Mientras que el compañero de Verstappen, 'Checo' Pérez, sí salió pero un problema un aparatoso accidente en la Curva 3, en la cual sus neumáticos no giraron, lo mandó hasta el sitio 13. Con ello, Verstappen quedó como el principal protagonista de la Q1, en la cual incluso llegó a tener ventaja de un segundo sobre sus más cercanos competidores.

Al final, el campeón del mundo finalizó con un tiempo de 1:21.299, con una ventaja de 0.645 décimas sobre Alonso. El asturiano fue la novedad con sus buenos tiempos en todo el fin de semana y ahora competirá en la primera línea con el neerlandés. Carlos Sainz y Lewis Hamilton saldrán en la segunda línea.