Fórmula 1: La pista del GP de Miami no termina de convencer a Checo Pérez

Estados Unidos.- Los primeros problemas para el Gran Premio de Miami se han dejado ver en los dos días que los pilotos de Fórmula 1 han estado corriendo de cara a la competencia de este domingo. Desde los primeros minutos se percataron de ciernas irregularidades que les complicaron sus estilos de manejo y uno de ellos fue el mexicano, Sergio "Checo" Pérez quien dejó claro que la pista no es tan buena como pensó y le ha costado mucho adaptarse.

Este sábado Checo Pérez tuvo la practica 3 y la clasificación para la carrera del domingo y tras ambas pruebas dejó claro que aún no tiene domada muchas secciones de la pista y que ello le podría traer problemas para la carrera a la cual la definió como que será larga y en la que todo puede pasar ya que no solo él percibió esas situaciones sino que todos los pilotos lo han hecho.

"Mi primer vuelta en Q3 fue bastante mala, tenía los neumáticos muy fríos y tuvo un sector muy malo, en mi segundo intento lo mejoré. Me costó un poco el sector 2, en la parte lenta, la parte trabada, no encontraba el balance optimo y bueno media decima me hubiera puesto P2", dijo el piloto de Red Bull. Incluso aseguró que la curva que tuvo una modificación luego de las practicas 1 y 2 siguió con problemas por falta de agarre lo que hizo que muchos pilotos en esa curva salieran de la pista.

Sergio Pérez no está contento con la pista del GP de Miami | Foto: EFE

"Sí, se sintió un poco peor. Creo que el circuito en general está sufriendo bastante con este tipo de asfalto", agregó. Para finalizar destacó que con las condiciones de la pista y todo lo que puede pasar podría ser una "carrera larga y sí absolutamente todo puede pasar", finalizó el mexicano para Fox Sports. Checo Pérez como muchos otros pilotos no quedaron nada contentos con los riesgos que esta nueva pista puede traer para mañana.

Este sábado ya se llevó a cabo la clasificación en donde Checo Pérez saldrá como el cuarto en la parrilla de salida solo por detrás de su compañero, Max Verstappen con el P3 y los líderes que son Charles Lecrerc (P1) y Carlos Sainz (P2) de Ferrari quienes saldrán con todas las ventajas pues al parecer han sido los que mejor se han adaptado en este tiempo.