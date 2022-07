Fórmula 1: Lando Norris asegura que beber agua dentro del cockpit le pone enfermo en las carreras

Curioso se ha vuelto el caso de la hidratación en las carreras últimamente en los pilotos esta temporada, ya que ayer mismo Carlos Sainz aseguro que no lo hizo en el pasado GP de Francia para ganar décimas de velocidad, ahora Lando Norris explica el porque el no se hidrata durante la competencia.

Lando Norris asegura que la hidratación para el es un tema que no lleva a cabo en las carreras, ya que le hace enfermar, por eso no usa la bebida para hidratarse hasta que acaba.

"Todavía no uso una botella de agua dentro, me hace sentir demasiado enfermo, así que no puedo usarlo. Simplemente no puedo tomar demasiados líquidos cuando conduzco, solo vomito de nuevo. Por eso lo evito”, explicó a MotorSport. Sigue con problemas desde el GP de España.

Sobre el GP de Francia, Norris afirmo que fue una carrera muy complicada, más que nada por el viento que se sentía durante la competencia y las altas temperaturas que complicaron el tema de los neumáticos.

"Complicado, un poco ventoso, especialmente donde se estrelló Charles, una ráfaga de viento que parecía llevarte el monoplaza. Y con altas temperaturas manejar los neumáticos fue muy difícil", argumentó.

Te recomendamos leer

Norris terminó séptimo en Paul Ricard, perdiendo dos posiciones respecto al quinto lugar del sábado después de dividir a los autos Mercedes en la calificación de la Fórmula 1. George Russell, que comenzó sexto en el Mercedes, una posición detrás de Norris, logró un podio, tercero en Francia, mientras que Lewis Hamilton terminó segundo.