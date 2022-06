Fórmula 1: Lando Norris pide a las escuderías de Red Bull y Ferrari no ser egoístas en temas de salud

Varios problemas se han dado con el famoso rebote que se ha dado en algunos pilotos esta temporada en la Fórmula Uno, el cuál les ha ocasionado dolores en la espalda y en el cuello en algunas carreras.

Ante este hecho, las dos escuderías que están liderando la temporada del 'Gran Circo', Red Bull y Ferrari no están de acuerdo con cambiar las reglas a mitad de temporada, ya que esto definitivamente no se debe de dar.

Norris entiende la razón de por qué no quieren cambios en las reglas de 2022: "Los dos equipos de cabeza han reaccionado mejor a la nueva normativa, por lo que entiendo que no quieren ver un cambio a mitad de año".

"Por otro lado, mientras no experimenten lo doloroso que puede llegar a ser este problema, no harán nada al respecto. Pero que no te moleste ahora no significa que tampoco lo haga a largo plazo. Estas reglas se van a mantener durante un tiempo".

El piloto aseguro que si el pasara por algún problema físico en plena temporada, le gustaría sentir el mismo apoyo de todos los pilotos.

"Me gustaría recibir ese apoyo cuando se trata de mi salud", dijo Norris a The Telegraph. Lo importante para mí es que sea algo justo para todos los pilotos de Fórmula 1. Por otra parte, lo ideal es planificar estos cambios después de la temporada, pero es verdad que afecta a unos más que a otros".

Para Norris, solo las escuderías que van a la cabeza en la temporada perderían puntos ganados, sino que su equipo también, ya que tienen un desarrollo considerable que se trabajo previo a la temporada.

"También nosotros hemos diseñado nuestro coche con una determinada filosofía, si hay cambios en las reglas, podríamos perder el rumbo del desarrollo, pero también podría ser al revés. Ya veremos, hay gente mucho más inteligente que yo para resolver esto", concluyó el de McLaren.