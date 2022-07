Fórmula 1: "Le di suficiente espacio", señaló Checo Pérez tras choque con George Russell

Las tres últimas carreras de la temporada 2022 de Fórmula 1 no han sido las mejores para Sergio 'Checo' Pérez. En Canadá el mexicano abandonó por un problema en la caja de cambios y en Gran Bretaña y Austria, un choque en el arranque lo mandó al último lugar de la parrilla.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Silverstone en donde el daño no fue mayor y, gracias al talento y un poco de suerte, el tapatío remontó hasta el segundo lugar del podio, en Spielberg la fortuna no estuvo de su lado. Tras el contacto con George Russell, el mexicano no pudo remontar y tuvo que abandonar por tercera ocasión esta temporada.

"Una pena que haya terminado todo tan temprano, creo que había buenas posibilidades el día de hoy de tener una buena carrera, y muy desafortunado", declaró 'Checo' Pérez, que precisamente este sábado hizo una buena sprint race en la cual pasó del décimo tercer sitio al quinto.

En ese sentido, el piloto de Red Bull consideró que en el percance con Russell, había hecho un buen adelantamiento por fuera y que fue el de Mercedes quien no pudo mantuvo el espacio suficiente para evitar el contacto. "Creo que de mi parte hice todo lo que podía hacer".

"Le di suficiente espacio a George y no pudo controlar su auto y se fue contra mí.Más de eso no podía hacer, ya estaba en la grava, una pena que todo haya terminado así. Estaba claramente adelante", y añadió que ya con una vuelta perdida y los daños de su RB18, no había nada que se pudiera hacer.

Con el abandono en el Gran Premio de Austria el mexicano cayó a la tercera posición en el Campeonato de pilotos. Charles Leclerc, quien precisamente se quedó con la victoria en Spielberg, se colocó segundo con una ventaja de 19 puntos. Será en dos semanas, en el Gran Premio de Francia, que Pérez Mendoza busque la revancha y acortar distancias con el monegasco.