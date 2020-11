Fórmula 1: Lewis Hamilton preocupa a Mercedes por tardar en renovar su contrato

Europa.- Ya han pasado 8 días desde el Gran Premio de Turquía en donde Lewis Hamilton se coronó por séptima ocasión en la Fórmula 1, pero entre la celebración también ha generado incertidumbre ya que la temporada está por terminar y Mercedes aun no sabe si su piloto estrella renovará su contrato y eso lo ha puesto más que nerviosos.

Al culminar el GP de Turquía se le preguntó al británico si ya estaba listo para conseguir su octavo título mundial a lo que se supo que su contrato con Mercedes no había sido renovado algo que sorprendió. De palabras de Lewis Hamilton esto obedece a que le ha solicitado a su equipo más tiempo para estar con su familia y evitar viajar a juntas innecesarias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Necesito más tiempo. Este año se ha demostrado que se puede trabajar desde casa, por ejemplo. Estoy seguro de que habrá muchas más reuniones telemáticas de las que hay ahora en el contrato, por lo que tendré que viajar menos", dijo Hamilton.

Además de asegurar que no hay prisa para él el decidir si firmará la renovación antes de que acabe la temporada. Aun quedan 3 carreras, dos en Baréin y una más en Abu Dabi antes de culminar el año. Y su contrato finaliza por esos días. "No meteré presión diciendo que llegaremos a un nuevo acuerdo antes de las carreras en Baréin o Abu Dabi. No hay presión", agregó.

Si bien aun faltan muchos meses para que arranque la siguiente temporada la escudería quiere asegurar la participación de su máximo exponente en la Fórmula 1. Luego de ser el ganador de múltiples premio y reconocimientos poniendo el nombre de Mercedes en lo alto. Por otro lado Valtteri Bottas es quien ya está confirmado para seguir.

Lewis Hamilton también vivió un momento desagradable previo a sus declaraciones y tiene que ver con algunos compañeros pilotos quienes argumentaron que los logros del británico se deben solo a su monoplaza dejando de lado el gran trabajo humano que debe hacer Hamilton en cada carrera. Esos comentarios molestaron tanto que no se quedó callado y respondió.

Lewis Hamilton llegó a 7 títulos mundiales de F1 empatando a Michel Schumacher | Foto: Twitter Lewis Hamilton

"Merezco el respeto, fue un domingo muy duro en el que no dependes del choche. Hay otro gran piloto que lleva el mismo coche y obviamente no termina como yo. Escucho comentarios interesantes de grandes pilotos. Claro que necesitas un gran equipo y un gran coche, nadie ha ganado un Mundial de otra manera".

Ahora deberá reafirmar su gran momento este próximo 29 de noviembre con el Gran Premio de Baréin, en donde será este fin de semana donde estén arribando y teniendo sus primera vueltas de clasificación para disputar la Pole Position el día sábado y la carrera el día domingo. Seguido de GP no se moverán de país para disputar el Gran Premio de Sakhir y finalmente el de Abu Dabi, el 6 de diciembre y 13 del mismo mes respectivamente.