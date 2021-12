Fórmula 1: Lewis Hamilton se queda con la pole del GP de Arabia Saudita; Checo Pérez largará 5to

Arabia Saudita.- El plan de Mercedes va por bien camino, este sábado en la Clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudita el más rápido pero con complicaciones fue Lewis Hamilton quien logró la pole position lo que le dará ventaja para buscar acercarse a Max Verstappen por el título de la Fórmula 1 que podría definirse este domingo o en la última carrera del año la siguiente semana. Ahora el británico sorprendió a todos al dar un gran muestra de cómo conducir en una pista altamente complicada pues es la primera vez que corren en ella.

Hamilton culminó primero gracias a un error de Max Verstappen, el neerlandés quien arrancó la clasificación como el más rápido tuvo un pequeño percance en una curva luego de que chocara ligeramente con ella lo que le hizo perder puntos valiosos y fue donde el británico aprovechó para hacerse del primer lugar mismo que ya no soltó hasta el final de la carrera, con ello mandó al piloto de Red Bull hasta el tercer lugar que es donde arrancará este domingo.

La pista como ya se dijo es una de las nuevas incorporaciones a la Fórmula 1 para este año por lo que las únicas pruebas que tuvieron los pilotos fueron este viernes y sábado donde se percataron que en una curva la recuperación del auto es complicada que varios terminaron rozando con el muro de contención, casos como los de Verstappen, Carlos Sainz, Hamilton fue de los que entendieron con facilidad la manera de conducir y aunque reveló que es complicado se llevó los aplausos al evitar esa curva como el resto de compañeros.

Leer más: Liga de Expansión MX: Dorados de Sinaloa por el pase a semifinales del Apertura 2021

Clasificación GP de Arabia Saudita | Foto: Fórmula 1

"Qué pista más difícil es esta. Es increíble lo que han construido, la velocidad y el ritmo aquí es fenomenal", dijo Hamilton. "Es un gran resultado para el equipo y un gran trabajo de Valtteri [P2]. Es el mejor compañero de equipo que ha habido en este deporte", cerró el británico.

La parrilla de salida se completa con Valtteri Bottas en el segundo puesto, Max Verstappen cayó al 3er lugar, Charles Leclerc se quedó con la cuarta posición luego de que se pensaba que no estaría listo para esta fase recordando que apenas este viernes tuvo un fuerte accidente en donde su Ferrari quedó hecho trizas y en donde sus mecánicos tuvieron que hacer un milagro para que pudiera estar en la Práctica 3 y en la Clasificación.

Max Verstappen se dijo desepcionado por salir tercero en el GP de Arabia Saudita | Foto: EFE

Quien tuvo un momento complicado para esta clasificación fue el mexicano Sergio "Checo" Pérez quien salió tercero al inicio de la carrera pero con el transcurso de la misma perdió 2 posiciones que le costó mantener, pero para su fortuna no bajó más y está cerca de los líderes por lo que aún tiene la posibilidad de meterse a pelear algo más y ayudar a su compañero que es ahora lo más importante para pelear por el título de la Fórmula 1.

Otro que salió con complicaciones fue Verstappen que como ya se dijo al perder el liderato por el choque, aseguró que no supo que pasó en ese momento pero que salir tercero para él es algo decepcionante luego de las buenas pruebas que había hecho apenas unas horas antes, pero confía en su auto para salir a dar pelea este domingo, "Realmente no entiendo lo que pasó [en la última vuelta rápida]. Me bloqueé un poco. "P3 es decepcionante, pero hoy demostró que el coche es rápido por aquí ... así que veremos qué pasa mañana", dijo.

La temporada 2021 de la Fórmula 1 podría definirse este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita con la penúltima carrera del calendario, los puntos entre pilotos son pocos por lo que todo pueda pasar. La carrera se llevará a cabo este domingo en punto de las 10:30 am y podrá ser vista por las señales de la Fórmula 1 y Fox Sports para México.