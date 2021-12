Formula 1: Lewis Hamilton saca de su mente la posibilidad de que el título se defina por un contacto con Verstappen

El piloto inglés de la escudería de Mercedes, Lewis Hamilton, evita hablar sobre una posible polémica para la carrera de este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi con el holandés Max Verstappen.

"De cara al fin de semana, no pongo ninguna energía en ese tipo de cosas. Creo que al final del día, realmente creo que todos los que están aquí compitiendo vienen a ganar. Me gustaría creer que todo el mundo quiere hacerlo de la manera correcta y por lo tanto, no dejo que eso se meta en mi mente", declaró Lewis en conferencia de prensa.

Lewis Hamilton solo se enfoca en hacer una buena carrera junto con su equipo, asegurando que su monoplaza esta muy bien posicionado al final de la temporada en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

"Estoy aquí para hacer una gran carrera. Llegamos en positivo como equipo, tenemos el coche en un gran lugar. Ganaron aquí el año pasado. Así que, sin duda, van a ser fuertes este fin de semana. Pero creo que hemos perseguido y alcanzado mucho a Red Bull y creo que podemos venir aquí y ser fuertes este fin de semana".

Lewis Hamilton debe de hacer una carrera perfecta este domingo en Abu Dhabi para poder consagrarse como el campeón de la Fórmula Uno y dejar en el segundo lugar a Max Verstappen. Ambos llegan a la última carrera empatados en la primera posición.

El ingles y el holandés llegan al Gran Premio de Abu Dhabi con 369,5, así que todo se definirá este fin de semana en un final de película y con la pólvora bien encendida entre ambos pilotos donde no existe alguna amistad.