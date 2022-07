Fórmula 1: Marko aseguró que habían dicho no rebasar por fuera y culpo a Checo por toque con Russell

Este domingo en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez abandonó el la carrera tras un contacto con el británico George Russell apenas en la primera vuelta, por lo que unas vueltas después tuvo que abandonar la carrera, a lo que Helmut Marko, asesor de Red Bull, responsabilizo al mexicano por el contacto con el hombre de Mercedes.

Helmut Marko, responsabilizó a Checo Pérez por el choque con George Russell, y es que según el expiloto, previo a la carrera le advirtieron sobre cualquier maniobra en la curva 4 donde el mexicano se impactó con el británico.

“Dijimos antes del comienzo: ‘No en el exterior de esa curva, eso no es posible’. Ya hemos tenido experiencia con Albon aquí”, dijo Marko en entrevista con Sky. “Desafortunadamente, eso fue innecesario”, añadió el asesor de Red Bull.

Checo Pérez durante la carrera en el Gran Premio de Austria/EFE

A pesar de que Pérez no terminó la carrera, Marko aseguró que esto no pone en riesgo aún el mundial de pilotos y de constructores para Red Bull. “Limitamos el daño. Ferrari y nosotros estamos más o menos al mismo nivel todo el año. Se trata de pequeñas cosas. No estamos preocupados, no es como si de repente estuviéramos perdiendo el campeonato aquí”, sentenció.

Por su parte Sergio Pérez, manifestó en el Red Bull Ring de Spielberg que fue “una pena” que su “carrera acabara tan pronto”. “Ha sido una gran pena que nuestra carrera terminase tan pronto. Tenía toda la carrera por delante y pensé que tenía buenas oportunidades de poder hacerme camino, así que fue muy doloroso”, comentó Checo Pérez que ahora es tercero en el Mundial, con 151 puntos, 57 menos que el líder, su compañero el neerlandés Max Verstappen, que fue segundo este domingo en una carrera que ganó el monegasco Charles Leclerc.

“Sufrimos muchos daños en el coche y la verdad es que no íbamos a ninguna parte, así que no tuvimos más remedio que retirarnos. Le di todo el espacio que pude a George (Russell, inglés, de Mercedes) en la primera vuelta, había espacio suficiente para que los dos coches no se chocaran; pero desafortunadamente acabamos colisionando. No sé qué más podría haber hecho”, indicó el mexicano tras la carrera disputada en el circuito propiedad de su escudería.