Fórmula 1: Max Verstappen arremete contra la FIA y Mercedes por intento de cambio de reglas

México.- Previo al inicio del Gran Premio de Canadá, Max Verstappen ha sido la sensación luego de sus fuertes y directas declaraciones contra la FIA y Mercedes quienes están en busca de "arreglar" el tema del "porpoising" o como se le ha conocido, el efecto rebote, acción que realizan los monoplazas en competencia que hace que el auto se levante algunos centímetros durante la rodada. El piloto de Red Bull dejó claro que le parece vergonzoso que ahora se busque darle solución luego de tanta queja del equipo de la estrella.

Según los reportes Lewis Hamilton habría interpuesto un reclamo luego del Gran Premio de Azerbaiyán pues el contante bote del auto le provocó un dolor de espalda muy intenso, por lo que la FIA había pedido ya realizar los ajustes a los monoplazas para evitar o en su defecto reducir el efecto rebote. Algo que no tiene nada contento a Max Verstappen quien considera que se trata más de un favor para Mercedes que otra cosa.

"No es que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería ser que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no puedes diseñar el coche para eso, es tu culpa, no la de las reglas, para mí eso es algo vergonzoso", dijo el neerlandés a Racer quien marcha líder de la Fórmula 1 y quien ha sabido junto a su equipo como mejorar esa situación.

Verstappen dio la "solución" y es que pide que para evitar que el auto genere problemas se puede levantar algunos milímetros para una mejora pero advierte que eso hará perder rendimiento. En su caso Red Bull ha diseñado un año con la posibilidad de tener un gran desempeño por lo que no ha tenido problemas con ello. "Si levantas el coche no tendrás problemas, pero perderás rendimiento. Pero si no puedes diseñar un coche para eso, entonces el culpa tuya", sentenció el piloto de la escudería austriaca.

Ahora Max Verstappen se prepara para lo que viene este viernes con las primeras practicas en el Gran Premio de Canadá en donde buscará una nueva victoria. El equipo austriaco llegó a Montreal este jueves pero poco pudieron hacer luego de una torrencial lluvia que inundó la pista y gran parte del lugar. Se espera que todo esté en orden para este fin de semana donde según el sistema climatológico prevé algunas lluvias hasta el día de la carrera.