Fórmula 1: Max Verstappen asegura que Nelson Piquet no una persona racista

México.- Max Verstappen ha salido en defensa de su excompañero en Red Bull, Nelson Piquet que en esta semana tuvo que dejar el equipo austriaco luego de que cometiera un error al referirse a Lewis Hamilton con un comentario racista por lo que fue despedido. El actual campeón de la Fórmula 1 dejó claro que Piquet no es un piloto racista pero aceptó que se equivocó al hablar de esa manera y las consecuencias ya se han revelado.

La Fórmula 1 desde hace algunas temporadas han estado combatiendo el tema del racismo en especial Lewis Hamilton quien ha estado apoyando a muchos grupos que viven ese problema. Verstappen aseguró que él como el resto de pilotos están trabajando para seguir erradicando esas palabras del vocabulario siendo un ejemplo para los más jóvenes.

"El racismo debe ser condenado. No es correcto usar ese lenguaje y pasa por un tema de educación. Tenemos que enseñarles a los chicos en casa y en los colegios que esas palabras no se deben usar", comentó. Verstappen teniendo una relación muy cercana con Piquet declaró que lo conoce muy bien y que no es una persona racista ya que ha sido de los que trabajan para la erradicación pero se equivocó en usar esa expresión.

"Creo que más que la persona promedio en general, y definitivamente no es racista. La expresión que utilizó no fue correcta. Se puede ver la palabra de dos maneras. Pero creo que sigue siendo mejor no usarla. Ya lo comentó, se dio cuenta que usó la palabra equivocada", comentó el número de 1 Red Bull. Ahora el expiloto de reserva de Fórmula 1 emitió un comunicado en donde ofrecía su disculpa a Hamilton.

"Lo que dije fue desafortunado y no defiendo eso, pero voy a dejar claro que el término es uno de esos que desde hace mucho tiempo e históricamente son usados de forma coloquial en portugués brasileño como sinónimo de tipo o persona, nunca con intención de ofender", se lee en el comunicado del piloto. Hamilton de momento se ha mantenido en silencio, los que si han externado sus opiniones son otras escuderías que aseguran que no hay espacio para el racismo en la Fórmula 1.