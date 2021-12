Fórmula 1: Max Verstappen confía en que Lewis Hamilton seguirá compitiendo y buscando su 8vo título

Francia.- Este jueves desde París, Francia la FIA tuvo su entrega de trofeos para los ganadores de la temporada 2021 de la Fórmula 1 en donde asistió el piloto de Red Bull, Max Verstappen para recibir su título como campeón del mundo y que tendrá en las vitrinas de las oficinas por un año. Durante su celebración tambien se dio el tiempo de hablar de lo que pasó con Mercedes y las apelaciones y confirmó que no tiene ninguna preocupación por lo que puedan presentar y se pasó mencionó algo sobre Lewis Hamilton quien se ha hecho tendencia luego de que aseguran que ya no volverá la siguiente temporada.

Luego de que le entregarán el trofeo, Max habló un poco ante los medios sobre su camino al título pero aseguró que más que hacerse llamar campeón, se queda con las vivencias y experiencias que pasó durante todo el año, "Suena muy bien. Pero para mí, es más el viaje, las cosas los días y años para lograrlo. Pero es increíble porque fue un año muy duro", comentó el flamante nuevo campeón de la Fórmula 1.

Aún luego de esa gran demostración de pelea que le dio a una leyenda del automovilismo, aseguró que no es el mejor piloto aún y que puede seguir mejorando, especialmente con algunas tácticas o estrategias para las carreras. Pero tambien deja claro que su forma de sentirse no cambiará aunque estará un poco más relajado cuando suba de nuevo a un auto para la nueva temporada, "No lo sé, tengo que seguir haciendo lo que hago e intentar mejorar", comentó.

Para finalizar tambien tocó el tema de Mercedes y Hamilton, aseguró que ellos ganaron de manera legal y que nadie puede dudar de ello y que no le incomoda que puedan presentar alguna nueva apelación ya que su carrera fue limpia y bajo el reglamento de la Fórmula 1 por lo que se dice tranquilo para poder pensar ya en el nuevo año, "Nosotros sabíamos que habíamos ganado en la pista. Nadie nos podía quitar eso", dijo.

Max Verstappen posando junto a su título de piloto de la Fórmula | Foto: Twitter Max Verstappen

En lo que respecta sobre las especulaciones que hablan de que Lewis Hamilton se retirará de la Fórmula 1 luego de su derrota, acepta que sabe que puede sentirse mal por perder, pero que no cree que sea de las personas que puedan vencerse de forma sencilla y espera verlo de nuevo en la pista para el siguiente año, no le ve razón para irse, "Puedo entender que no esté contento, pero esto puede pasar. Si mira atrás, a lo que logró, le reconfortará. Podrá luchar por su octavo título y lo hará el año que viene. No veo razón para que lo deje ahora".

Ahora Verstappen y Red Bull, como Checo Pérez han roto filas y regresarán a las acciones hasta el siguiente año, el neerlandés aseguró que ahora lo que quiere es descansar y planear su regreso en enero con una nueva preparación, dice quela meta es volver a levantar el título y que espera poder hacerlo.