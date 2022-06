Fórmula 1: Max Verstappen no esperaba culminar tercero en el GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán.- Este sábado se llevó a cabo la Práctica 3 y la Clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán en donde el monegasco, Charles Leclerc se quedó con la pole, seguido de Checo Pérez y en el tercer lugar apareció Max Verstappen quien luego de la carrera aseguró que no era el resultado que esperaba pero no estaba del todo mal ya que Red Bull hizo el 2-3 lo que podría darle una gran oportunidad al equipo este domingo.

Tras finalizar la clasificación el actual campeón de la Fórmula 1 atendió a los medios y dejó claro que tuvo algunos problemas con el manejo de su monoplaza al no poder encontrar el ritmo y el control de la parte delantera y trasera lo que hizo que durante todas las pruebas no pasara del tercer puesto. "Hoy he tenido que luchar con encontrar el equilibrio entre la parte delantera y la trasera en la vuelta rápida. Esto ha sido un problema últimamente y por eso hoy no he podido hacer más que el tercer mejor tiempo" dijo el piloto de Red Bull.

Aún con haber quedado insatisfecho no lo ve tan mal pues considera que el tener a los dos Red Bull detrás de Ferrari podría ser un buen momento para ellos de tomar le ventaja ante cualquier error. "El tercer tiempo no es lo que quería, pero creo que como equipo el segundo y tercer puesto en la parrilla pueden darnos buenas oportunidades mañana", señaló.

Max Verstappen tendrá que salir del lugar 3 en el GP de Azerbaiyán | Foto: EFE

Aunque no todo fue miel sobre hojuelas para Max Verstappen y es que durante la carrera tuvo un pequeño disgusto con Red Bull luego de que le pidieran salir de la pista antes que Checo Pérez lo que habría interpretado como que le estaban dando prioridad al mexicano. Aunque minutos más tarde el piloto tapatío tambien tuvo su queja con el equipo debido a que Max no le permitió tomar su succión (rebufo) para ayudarlo a mejorar su tiempo en busca por la pole.

Si bien fue un momento de tensión para ambos pilotos como para la escudería austriaca, no se llegó a más y ambos culminaron de la mejor manera en busca del podio este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán.