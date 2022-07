Fórmula 1: Max Verstappen podría regresar a "Drive to Survive" de Netflix

México.- Uno de los motivos por lo que la Fórmula 1 ha ganado una gran cantidad de seguidores recientemente ha sido por la serie de Netflix, "Drive to Survive" y es que se han visto algunas cosas que jamás se hubiera imaginado un aficionado, la participación de los pilotos es lo que le da su magia a la serie, aunque hay uno que se había mostrado renuente ante esta situación y es Max Verstappen quien no era gran fan de este proyecto por lo que perdió protagonismo en las últimas temporadas pero ahora todo podría cambiar.

Como bien se sabe Drive to Survive es una serie que se centra en lo caótico que puede ser la Fórmula 1 detrás de todo, desde los viajes, la convivencia de los pilotos y muchas otras cosas, ante ello Verstappen no era gran fan de la misma por situaciones que le resultaron mal logradas por lo que había decidió no tener mucha participación pero ahora ha abierto la posibilidad de que los fans puedan conocer más de él para el 2023.

Checo Pérez y Max Verstappen asistieron al podcast de Pardon My Take, ahí los pilotos de Red Bull hablaron de su participación en la serie que curiosamente en la de la temporada pasada tenía que haber sido la más importante para ambos por lo que significó el título para Verstappen y la gran temporada para Checo, apenas se vio algo de ello debido a los problemas que el neerlandés acarreaba con la producción.

Max Verstappen regresaría a Drive to Survive | Foto: EFE

Max destacó que ahora no será tan negativo con la posibilidad, declaró que ya hubo charlas con personas importantes que le dieron seguridad y que ha dado luz verde para trabajar juntos, "Hablé con personas que están a cargo y dirigen el programa. Así que creo que hemos llegado a un buen acuerdo para el futuro. Llegamos a un buen entendimiento de como podemos trabajar juntos, así que sí, estoy seguro de que en la próxima (temporada) verán un poco más de mí", dijo el piloto.

En la misma entrevista dio a conocer un poco lo que le tuvo alejado algún tiempo de este proyecto. Principalmente en el tema de la polémica innecesaria con declaraciones sacadas de contexto, aseguró que entiende el trabajo pero que no gusta de ello, "Entiendo que hay que hacerlo (crear polémica) para aumentar la popularidad en Estados Unidos, pero por mi parte, como piloto no me gusta ser parte de ello", sentenció.

Apenas hace unos meses Netflix y la Fórmula 1 confirmaron su alianza de un par de años más teniendo contrato hasta el 2024 con lo que se aseguraron la entrega de las temporadas 5 y 6 lo que indicaría que Max Verstappen tendría mucho tiempo para aparecer como uno de los protagonistas.