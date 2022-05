Fórmula 1: Max Verstappen reconoce que disfrutó 'pelea' con George Russell

Tras hacer el 1-2 para la Escudería Red Bull Racing en el Gran Premio de España de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen declaró que disfrutó la “pelea” contra el competidor británico de Mercedes, George Russell durante la carrera en la que volvió a tener problemas del DRS.

Haberse clasificado en el segundo lugar en la parrilla de salida y caer en el orden luego de una salida temprana de la pista en la curva 4 le ocasionó que se encontrara con el volante inglés de Mercedes, situación que le benefició, ya que con el retiro del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, pudo afianzarse tras darse la orden desde los pits para que Checo Pérez dejara que acabara en primer lugar.

"(Fue) una carrera un poco con dos mitades porque las primeras 30 vueltas fueron muy frustrantes para mí después de que me salí en la curva 4, en primer lugar, lo que realmente me tomó por sorpresa porque no tenía ganas. De hecho, estaba frenando más tarde o lanzando más velocidad en la curva. Pero estaba muy racheado hoy... eso me tomó por sorpresa, eso no era lo ideal, por supuesto”, reconoció.

En cuanto al problema del DRS, Verstappen explicó que no fue fácil conducir mientras intentaba diagnosticar el mal funcionamiento del sistema. “Quiero decir, podría haber gritado (algo) en la radio, pero no hay nada que puedas hacer porque quiero decir, no soy estúpido; una vez que obtiene la luz y el pitido de activación, presiona la... paleta y si no se abre, claramente hay un problema”.