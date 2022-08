Fórmula 1: ¿McLaren o Alpine? Las opciones que empiezan a manejarse para Mick Schumacher fuera de Haas

La temporada 2022 de Fórmula 1 fue histórica para Mick Schumacher, quien sumó sus primeros puntos en la categoría en Silverstone, donde finalizó en el octavo lugar. A la carrera siguiente, en Spielberg, el alemán finalizó sexto, por lo que es el mejor resultado de su trayectoria hasta ahora.

Sin embargo, a los 23 años, el joven piloto no tiene futuro definido para la temporada 2023. Schumacher finaliza su vínxulo con Haas a finales de este año y hasta ahora no hay noticias por parte del equipo estadounidense, ni por parte de la Academia Ferrari.

De momento, parece muy difícil que reciba una oportunidad en la escudería italiana, a menos que sea como piloto de reserva, pues Charles Leclerc y Carlos Sainz han ocupado los asientos disponibles. Sin embargo, ello implicaría que se quedara parado al menos un año en la máxima categoría del automovilismo.

Pero este escenario, según analistas, no sería favorable para el alemán, que frenaría el desarrollo de su carrera. No obstante, otra alternativa que se ha planteado en el horizonte es que Schumacher llegue a Alpine o McLaren, sobre todo ante la incertidumbre de lo que pasará con Óscar Piastri.

El australiano negó tener contrato con los franceses y se especula que iría con los de Woking, que ya no están satisfechos con el rendimiento de Daniel Ricciardo, que entonces podría volver con los de Renault. Pero no se descartan otros nombres como Alex Palou o Colton Herta con McLaren.

En medio de las especulaciones, cualquiera de las dos escuderías podría ser una alternativa para Schumacher, en caso de que no renueve con Haas. "Mick no ha firmado un contrato, por lo tanto sería candidato; un candidato con velocidad", señaló para Sky Germany Ralf Schumacher, expiloto y tío de Mick, que no ve descabellado que llegue a una mejor escudería. Pero solo el tiempo dirá lo que tiene deparado para el joven alemán.