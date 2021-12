Fórmula 1: Mercedes no se fue con las manos vacías y gana el Campeonato de Constructores

EAU.- La Fórmula 1 en su temporada 2021 llegó a su fin con un cierre espectacular, como pocas veces, específicamente 3 antes que esta los pilotos lideres definían el título de pilotos en una sola carrera, Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). Fue una pelea parejera durante todo el año, se turnaron la cima en las de una ocasión y este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi el equipo del toro rojo se coronó con Verstappen como el nuevo campeón del mundo, por primera vez en su carrera, pero Mercedes no se fue con las manos vacías, tambien logró un título.

Así como Red Bull con Max Verstappen pueden celebrar hoy, Mercedes con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton tambien podrán hacerlo pues su gran temporada y trabajo en equipo lograron ser la dupla que más puntos pudo sumar para así ser líderes en el Campeonato de Constructores que al final se terminaron llevando por una gran diferencia lo que hizo que por octava ocasión se coronaran con ese título que descansará en las vitrinas de la escudería esperando a volver a tenerlo la siguiente temporada.

La clasificación por este título quedó de la siguiente manera, Mercedes con 587.5 puntos, como el líder, en el segundo lugar que aunque estuvo en ocasiones cerca no se pudieron afianzar por ciertos temas en algunas carreras fue Red Bull con 559.5 puntos, el tercer lugar es Ferrari con 307.5 puntos, ya muy lejos de los líderes, el cuarto es McLaren con 269 y el Top 5 lo completan Alpine con 149 unidades, muy lejos de los grandes equipos pero muy digna su participación como el resto de escudarías que buscaron pelar hasta el final.

"Felicitaciones Mercedes, Campeones de Constructores 2021 Decepción en una batalla fenomenal por la corona de pilotos, pero las Flechas de Plata aún logran 8 títulos de equipo seguidos", fueron las palabras de la Fórmula 1 en sus redes sociales para felicitar al equipo alemán por su 8va insignia en la categoría.

Mercedes con Valtterri Bottas y Lewis Hamilton se coronaron en el campeonato de constructores de Fórmula 1 | Foto: EFE

En el Gran Premio de Abu Dhabi el primer lugar como ya se dijo fue Max Verstappen, le siguió Lewis Hamilton, y un poco más abajo en la sexta posición apareció Valtteri Bottas para sumar más unidades importantes para la pelea por el título que al final ganaron, lamentablemente para Red Bull el otro piloto, que es Sergio "Checo" Pérez no terminó la carrera por lo que no pudo sumar unidades que aunque era complicado que le dieran alcance a Mercedes, no se hubieran podido coronar, pero para su fortuna si hizo el trabajo para dejar el camino a su compañero para ser el nuevo campeón mundial.

Con esta definición de último momento es que la Fórmula 1 en su temporada 2021 dice adiós oficialmente, los festejos están a la orden del día y en Red Bull serán por varios días. Luego de eso los pilotos quedarán libres para iniciar su nuevo periodo de vacaciones antes de que arranque el nuevo campeonato dentro de unos meses. Así como tambien que se hagan los cambios pertinentes como el nuevo auto con el correrán, nuevos asientos y una nueva oportunidad para buscar ser el mejor del mundo.