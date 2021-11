Fórmula 1: "Mi país merece un podio, sería algo increíble", Sergio "Checo" Pérez

Ciudad de México.- Sergio "Checo" Pérez ya se encuentra en tierras mexicanas desde el pasado lunes 1ro de noviembre. El ahora corredor de Red Bull Racing registra números destacados que lo colocan en el 3er lugar de la clasificación, por debajo de su compañero Max Verstappen (1) y el británico Lewis Hamilton (2), piloto de McLaren.

El tapatío volverá a competir en el Gran Premio de México tras un año de cancelarse este evento que albergará el Autódromo Hermanos Rodríguez en este fin de semana, derivado de la pandemia del Covid-19, que forzó a que los organizadores anularan la carrera de la última temporada.

Él (Pérez) siente mucha emoción desde que volvió a casa. Su ambición por subir al podio por nueva ocasión, tal y como recientemente consiguió ese objetivo en el Gran Premio de los Estados Unidos, sobre la pista del Circuito de Las Américas, "Checo" se sinceró al decir que México merece un pedestal como mínimo en la vigente rueda de prensa que se realizó al aire libre, al pie del Museo Soumaya.

Sergio Pérez celebra triunfo con Red Bull

AP

"Sería increíble un podio, es lo mínimo que se merece todo mi país que me viene apoyando desde hace bastante tiempo", comentó Sergio Pérez justo cuando arribó al Teatro Telcel y estuvo frente a 150 reporteros de distintos medios de comunicación, entre ellos Alberto Lati, quien fungió como uno de los maestros de ceremonia.

"Desde el primer año he tenido un apoyo impresionante. No importaba en qué lugar acabara, me apoyaban. Es algo que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana. Sería un sueño ganar aquí en casa la carrera de la Fórmula 1", rezó el piloto mexicano de Red Bull Racing.

Sergio Pérez entrará en su monoplaza a partir del viernes 5 del mes, donde conducirá sobre el circuito del Autódromo para el día de pruebas, igualmente para el sábado 6, para asegurar uno de los tres primeros lugares de cara a la competencia del domingo 7 de noviembre, en el Gran Premio de México.

Monoplaza de Red Bull en México

Jam media

Previo a su máximo enfoque Sergio Pérez dará una breve exhibición el vecino miércoles sobre Paseo de la Reforma, en el llamado evento Red Bull Show Run CDMX 2021. Conducirá el RB7, vehículo que su equipo utilizó para ganar el Campeonato Mundial de Constructores del 2011.