Fórmula 1: Mohammed Ben Sulayem sucede a Jean Todt como presidente de la FIA

París, Francia.- El emiratí Mohammed Ben Sulayem fue elegido este viernes presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para un mandato de cuatro años, sucediendo al francés Jean Todt, quien ocupaba el puesto desde 2009.

Antiguo piloto de rallyes, Mohammed Ben Sulayem, de 60 años, es el primer no europeo en el cargo. Hasta ahora vicepresidente de la FIA para la región Oriente Medio, fue elegido con el 61,62% de los votos frente al 36,62% del otro candidato, el británico Graham Stoker, de 69 años, presidente delegado del deporte de la FIA, y con 1,76% de abstención.

En campaña desde hace varios meses, Ben Sulayem se erige como el presidente rupturista ante Stoker, brazo derecho de Todt estos últimos años y candidato de la continuidad. Nacido en Dubái, Ben Sulayem pretende modernizar la FIA y hacerla más transparente. Promete una auditoría externa sobre la gobernanza, una evaluación de las finanzas e informes sobre presupuestos transparentes.

El emiratí quiere nombrar además a un director general a la cabeza de la instancia para la gestión del día a día, un cargo que no existía anteriormente. En el aspecto deportivo, su idea pasa por duplicar hasta 2025 la participación mundial en el mundo del automovilismo, sobre todo abriéndolo a los jóvenes, con la inclusión de cross-cars (buggys ligeros) y karts.

Ben Sulayem, 14 veces campeón en el campeonato de Oriente Medio de rallies, recibió el apoyo de esa región, con cada vez más peso en el automovilismo mundial, y que organiza numerosas pruebas de élite. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Baréin acogerán todos un GP de Fórmula 1 en 2022, y en 2023 se les unirá Catar, aunque este último apoyó a la candidatura rival.

El ex copiloto británico, Robert Reid, campeón mundial de rallyes de 2001 con Richards Burns, será vicepresidente deportivo, puesto que ocupaba Graham Stoker. También en la lista de once personas integrantes del equipo de Ben Sulayem, se encuentra Fabiana Ecclestone, abogada brasileña y esposa de Bernie Ecclestone, ex director general y promotor de la Fórmula 1, que se convierte en vicepresidenta para América del Sur.

El antiguo patrón de la escudería Ferrari en F1, Jean Todt, deja la FIA luego de tres mandatos consecutivos. El francés de 75 años hizo de la seguridad su prioridad, tanto en los circuitos, con la mejora general de los vehículos, como en la carretera, a través de su papel como enviado especial de la ONU para la seguridad vial desde 2015.

En materia deportiva, “reconstruimos la pirámide del monoplaza (las categorías que conducen a la Fórmula 1), creamos el campeonato de Fórmula E (monoplazas eléctricos), pusimos en marcha un campeonato del mundo de resistencia con una nueva categoría reina, y creamos un campeonato del mundo de Rally-Raid, que comenzará el año que viene en el Dakar”, señaló Todt en una entrevista concedida a la AFP.