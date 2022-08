Fórmula 1: ¡Molestia! Fernando Alonso no quedo nada conforme con la defensa que le hizo Ocon en Hungría

El piloto español de la escudería de Alpine, Fernando Alonso, no quedo nada conforme con la defensa que le realizo el francés Esteban Ocon en una de las vueltas durante la carrera de este domingo y lo hizo saber desde su radio de transmisión.

"Nunca, nunca en mi vida he visto una defensa como la de Esteban", ha sido el mensaje del español, lo que es mucho decir al ser el piloto con más carreras, kilómetros y vueltas en la historia.

En la salida general, sobre todo en la vista aérea se aprecia como el francés fuerza la defensa y arrincona contra el muro a Fernando, que luego lo vuelve a intentar en al frenada de la primera curva y vuelve a verse cerrado por Esteban.

Tras ese incidente, ambos corredores siguieron en una notable disputa que los hizo perder un tiempo considerable durante el Gran Premio de Hungría.

Fernando Alonso comento que Ocon fue demasiado agresivo en toda la carrera contra el, ya que en el final terminaron 8 y 9 la carrera.

"He tenido que levantar tanto en la curva 1 como en la 2 y en la 5 luego que iba por fuera de él y bueno, fue bastante agresivo esa primera vuelta, levanté y así no nos tocamos y al final me dejó pasar y acabamos 8º y 9º, no hubiera cambiado mucho para el equipo porque lo importante es estar cerca de McLaren y hemos sumado los mismos puntos que ellos en una carrera bastante complicada así que al final positivo el resulta", dijo Fernando, templando gaitas de nuevo.

El español asegura que cada carrera les ha costado mucho sumar unidades, pero poco a poco van llevando las cosas por buen puerto para prevalecer dentro de los puntos en la temporada de la Fórmula 1.

Te recomendamos leer

"La verdad es que cada punto cuesta este año. Otra vez una carrera en la que salíamos en buena posición nos ha costado sumar puntos y el octavo bien después de mucha lucha porque sabíamos que a una parada iba a ser complicado, al límite y así ha sido, y la lluvia luego del final trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos, pero contento", cierra.