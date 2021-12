Fórmula 1: Nicholas Latifi denunció amenazas de muerte tras el Gran Premio de Abu Dabi

Londres, Inglaterra.- El piloto canadiense de la escudería Williams Racing, Nicholas Latifi denunció este martes que recibió amenazas de muerte por haber tenido un accidente que provocó la salida del coche de seguridad en el Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada de Fórmula 1, propiciando que el holandés Max Verstappen lograse el título mundial.

El accidente ocurrió a cinco vueltas del final, cuando el británico Lewis Hamilton marchaba distanciado en cabeza camino de su octavo título mundial, pero la salida del coche de seguridad debido al choque de Latifi permitió a Verstappen cambiar de neumáticos y acercarse al inglés para adelantarle en la última vuelta y llevarse el título en la Fórmula 1.

La escudería Mercedes presentó un recurso que finalmente retiró al considerar que el título le había sido “robado” a Hamilton, según el patrón de la escudería alemana Totto Wolf.

Latifi denunció que desde entonces ha sido objeto de numerosos insultos a través de redes sociales. “Desde la bandera a cuadros (símbolo del fin de la carrera), supe que algo pasaría en las redes sociales”, escribió el joven piloto de 26 años en su página de internet.

Nicholas Latifi se mostró conmocionado por “la gravedad de los insultos y amenazas de muerte” que ha recibido, precisando que dejará pasar esta ola de “negatividad”. “El odio, el abuso y las amenazas que siguieron en las redes sociales no fueron realmente una sorpresa para mí, ya que es solo la cruda realidad del mundo en el que vivimos en este momento. No soy ajeno a que me hablen negativamente en línea, creo que todos los deportistas que compiten en el escenario mundial saben que están bajo un escrutinio extremo y esto viene con el territorio a veces”, se lee en el comunicado compartido por Latifi en las redes sociales.

El piloto que corre para Williams Racing en la Fórmula 1, dijo que esta no es la primera ocasión en que se presentan este tipo de insultos y comportamientos en el deporte. “Pero como hemos visto una y otra vez, en todos los deportes diferentes, solo se necesita un incidente en el momento equivocado para que las cosas se salgan completamente de proporción y saque lo peor de las personas que son los llamados ‘fanáticos’ de la deporte. Lo que me sorprendió fue el tono extremo del odio, el abuso e incluso las amenazas de muerte que recibí”.

Por último dijo que solo tenía que disculparse con alguien y esas personas eran con su equipo. “Reflexionando sobre lo que sucedió durante la carrera, realmente solo había un grupo de personas con las que necesitaba disculparme por el DNF: mi equipo. Hice eso justo después. Todo lo demás que siguió estaba fuera de mi control”.

El choque de Latifi en el Gran Premio de Abu Dabi también levantó muchas especulaciones, no solo por la decisión que se tomo por los comisarios de carrera que el título de la Fórmula 1 se decidiera a una, sino porque la escudería de Williams Racing es conocida como el equipo hermano de Mercedes para quien corre Lewis Hamilton, quien fue el afectado por el safety car en la recta final de la última carrera.