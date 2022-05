Fórmula 1: ¡Objetivo cumplido! Checo Pérez renueva contrato con la escudería de Red Bull hasta 2024

¡Se hace la luz! Tras ganar el Gran Premio de Mónaco el pasado domingo, Sergio 'Checo' Pérez fue renovado este día con la escudería de Red Bull hasta el 2024. Definitivamente un premio para el piloto mexicano que esta haciendo historia en el Gran Circo.

El piloto mexicano lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde se dijo muy emocionado de seguir siendo parte del equipo austriaco en la Fórmula 1.

¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos!, este fue el mensaje de Sergio Pérez el día de hoy desde sus cuentas oficiales.

"Nunca renuncies a tus sueños Vamos @SChecoPerez #F1", posteó por su parte la escudería de Red Bull.

Sergio Pérez ha tenido una semana fenomenal en su carrera profesional, ya que viene de hacer marcas históricas al ganar el GP de Mónaco, donde con su podio se convirtió en el piloto mexicano más ganador de la Fórmula, además de sumar su podio número 19 en su carrera profesional.

Mucho se ha cuestionado la relación que tienen Pérez y Max Verstappen, pero el piloto mexicano a confesado que se llevan muy bien y trabajan juntos para cumplir los objetivos del equipo austriaco.

"Estamos trabajando muy bien juntos y mi relación con Max, dentro y fuera de la pista, definitivamente nos está ayudando a impulsarnos aún más. Hemos construido un tremendo impulso como equipo y esta temporada lo está demostrando, estoy emocionado de ver a dónde nos puede llevar eso a todos en el futuro”, aseguró.

El mexicano sabe que pieza clave de su renovación en Red Bull, fue ganar el Gran premio de Mónaco este domingo.

Te recomendamos leer



"Ganar el GP de Mónaco es el sueño de un piloto. Anunciar entonces que me quedaré con el equipo hasta 2024 me hace extremadamente feliz. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo y me siento como en casa aquí", comentó el piloto mexicano tras el anuncio del nuevo contrato.