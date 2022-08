Fórmula 1: Oscar Piastri 'desmiente' que ocupará el asiento de Fernando Alonso en Alpine

Reino Unido.- No ha pasado más de medio día desde que el equipo Alpine anunció al corredor australiano, Oscar Piastri, como su siguiente conductor en la Fórmula 1 para la temporada 2023, entrando en el lugar del veterano, Fernando Alonso, quien pasará a manejar el bólido de Aston Martin.

Por medio de un reporte de prensa el equipo francés oficializó el ascenso de Piastri para convertirse en el próximo coequipero de Esteban Ocon para el próximo año, sin embargo el australiano 'bateó' esa oportunidad y afirma que no correrá con Alpine en 2023.

"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año", comienza un vigente mensaje que Oscar Piastri pubicó en su cuenta oficial de Twitter tras enterarse de la noticia.

"Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año", aseguró el piloto reserva que forma parte de la familia Alpine en 2021 y en los últimos momentos fue alabado por Otmar Szafnauer, director de la escudería por este salto.

"Oscar es un talentoso brillante y raro. Estamos orgullosos de haberlo nutrido y apoyado a través de los difíciles caminos de las fórmulas junior. A través de nuestra colaboración en los últimos cuatro años, lo hemos visto desarrollarse y madurar hasta convertirse en un piloto capaz de dar el salto a la Fórmula 1", explicó.

"Cómo nuestro piloto reserva ha estado expuesto al equipo en la pista, la fábrica y las pruebas, donde demostró madurez, promesa y velocidad para garantizar a nuestro segundo asiento junto a Esteban Ocon. Queremos lograr nuestro objetivo a largo plazo de luchar por victorias y campeonatos", indicó Otmar Szafnauer.

Entre 2019 y 2021 Oscar Piastri conquistó tres títulos de manera consecutiva: Eurocopa de Fórmula Renault, Fórmula 3 y Fórmula 2. Tuvo para debutar en Fórmula 1 y con esta decisión se espera que otro equipo pueda convencerlo para competir en la temporada 2023.