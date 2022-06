Fórmula 1: Papa de Max Verstappen acusa a Red Bull de favorecer a 'Checo' en Mónaco y tirar 10 puntos a la basura

Al parecer el triunfo de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco no agrado del todo al entorno de Red Bull, ya que el papa de Max Verstappen se fue con todo ante la estrategia del jefe de escudería, Chris Horner, al criticarlo de favorecer al mexicano en esta carrera.

Jos Verstappen es un ex piloto de Fórmula 1 y que no es la primera ocasión que se entromete en algunos resultados de Red Bull, tal como paso este domingo en Mónaco, al papa de Max no le agrado que 'Checo' cruzara la meta en primer lugar, según esto desperdiciando puntos en favor de su hijo que pelea el campeonato de pilotos.

"Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente. Que haya terminado tercero se debe a un error de Ferrari en esa segunda parada de Charles Leclerc. Al líder del campeonato, Max, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida. Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato", aseguró, explicando que inevitablemente hablaba como padre.

El papa del piloto holandés comentó que los puntos hubieran favorecido mejor en la puntuación de Max, ya que se encuentra en una disputa muy cerrada con Charles Lecrerc de Ferrari.

"Me hubiera gustado que fueran con Max, pero claro no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Especialmente con los dos ceros que hemos tenido, necesitamos todos los puntos. No hay que olvidar que Ferrari actualmente tiene un coche mejor, especialmente en la calificación. A parte de esto, estoy contento por Checo", valora.

También se fue con todo contra los comisarios de Fórmula 1 por atrasar demasiado la pasada carrera del Gran Premio de Mónaco, primero por la lluvia y después por el choque de Mick Schumacher.

"Yo habría empezado la carrera a su hora, en estos días parece que todos en el control de carrera se estresan ante la primera vista de unas gotas de lluvia". "Habría sido un comienzo caótico y los equipos habrían tenido dudas sobre qué neumático habría sido la mejor opción. Pero eso es lo que la gente quiere ver. Vivimos en un deporte competitivo y profesional. Cosas como que se averíe el sistema de luces y de salida, no pueden pasar sin que haya un respaldo o forma de arreglarlo".