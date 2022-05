Fórmula 1: Para Max Verstappen, el fin de semana en Mónaco no era como lo esperaba

Max Verstappen no terminó una sesión por encima de P4 durante todo el fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, y el líder del campeonato dijo después de clasificarse en esa posición el sábado que contaba con algo de "caos" para ayudarlo a llegar a un acuerdo con su rival por el título y poleman Charles Leclerc en la carrera.

En un fin de semana en el que su compañero de equipo, Sergio Pérez, parecía el más cómodo de los dos pilotos de Red Bull hasta el momento, Verstappen ocupaba la cuarta posición antes de su última carrera en la Q3. En comparación con su esfuerzo anterior, Verstappen se vio obligado a cancelar la vuelta cuando se encontró con los autos de Pérez y Carlos Sainz que hicieron trompos en Portier, lo que dejó al holandés reflexionando sobre una sesión difícil.

"Por supuesto que no", expuso Verstappen cuando se le preguntó si P4 era lo que esperaba. “Pero creo que estábamos mejorando. Estábamos probando algunas cosas con el auto en la práctica, lo que realmente no me dio una buena sensación, así que volvimos a algunas cosas. Pero luego también traté de mejorarlo para la calificación”.

Verstappen es el ganador más reciente en Mónaco, ya que triunfó ahí el año pasado después de que el ganador de la pole, Leclerc, no pudiera tomar la salida debido a un problema con la caja de cambios. Pero con la posibilidad de lluvia para el día de la carrera del domingo, se le preguntó a Verstappen si esperaba una tarde difícil desde el cuarto lugar en la parrilla, detrás de Leclerc, Sainz y Pérez.