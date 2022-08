Fórmula 1: Pato O'Ward es mesurado y no se ilusiona con llegar pronto a la máxima categoría del automovilismo

El retiro de Sebastian Vettel, la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin y el rechazo de Óscar Piastri a Alpine, provocaron un efecto domingo que, por un momento, se especuló podría favorecer al piloto mexicano Patricio O'Ward. Sin embargo, ha sido él mismo quien ha puesto freno a la ilusión desmesurada.

En medio del escándalo con Piastri y Alpine, se dijo que McLaren quería al australiano, pero que O'Ward, Colton Herta y Alex Palou también eran candidatos para ser compañeros de Lando Norris. Sobre todo porque, según los rumores, Daniel Ricciardo no continuará más con los de Woking.

No obstante, Pato no se ilusiona y en entrevista con ESPN dejó entrever que ese asiento en McLaren será ocupado por alguien más. "Ahorita no me puede presentar algo para un asiento de Fórmula 1 porque no tiene asientos, esos asientos ya se acabaron", declaró el piloto regiomontano.

O'Ward señaló que Zak Brown, CEO de McLaren, no ha descartado por completo la posibilidad de un contrato con Fórmula 1, pero insistió que ahorita su realidad es IndyCar y por ello prefiere seguir enfocado en eso. "Si lo de F1 llega, llega, pero cuando sea algo confirmado empezaré a meter energía y tiempo".

"No me sirve meterle tanto pensamiento a algo que es una ilusión y que lo seguirá siendo hasta que me pongan un papel y me digan: 'Firma'", y añadió que, aunque esté en un muy buen nivel, hay otros factores que influyen en si un piloto llega o no a Fórmula 1. "Son muchísimas más cosas, políticas, que están fuera de mi control y ahí lo tengo que dejar".

Te recomendamos leer

Por último, aceptó que lo que espera es que tenga oportunidad en unas prácticas libres en fin de semana de competencia, y ni a fin de año como ocurrió en 2021 en Abu Dabi, ya que ahí no le sirvió en puntos para la Superlicencia de pilotos. "Ese asiento ya se cerró; lo único que me conviene es que me den prácticas libres; es lo único. No me interesa meterle energía y esfuerzo para algo que nomás vas a estar dando vueltas", finalizó.