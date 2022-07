Fórmula 1: ¿Pone fecha para el retiro? Max Verstappen analizó su futuro y lo que hará cuando termine contrato con Red Bull

Con 24 años de edad, Max Verstappen es el actual campeón de Fórmula 1, a pesar de lo cual ya hay quienes piensan en su retiro. En declaraciones recogidas por el diario neerlandés De Telegraaf, el piloto una vez más habló sobre cuándo dejaría su asiento en el máximo circuito del automovilismo.

Al respecto, Mad Max señaló que no es un tema que haya analizado por completo, pero que probablemente se retire cuando finalice su actual contrato con Red Bull. En su más reciente renovación con la escudería austriaca, Verstappen firmó un contrato hasta 2028, el de mayor extensión en la Fórmula 1 por ahora.

"Quizás lo deje [a finales de 2028]. En ese momento, habré estado al volante de un F1 durante un tiempo. Pero bueno, todo depende de si el coche es bueno y de si sigo compitiendo entre los mejores", declaró el neerlandés, que debutó en 2015 con la escudería de Toro Rosso y fue el piloto más joven en conseguir puntos en Fórmula 1.

Para cuando su contrato con Red Bull finalice en 2028, Verstappen tendrá 31 años de edad y señaló que si a esa edad ya no es competitivo, prefiere retirarse. "No soporto tener que pilotar en la parte de atrás; entonces preferiré una categoría diferente. Pero por el momento realmente no me gustaría correr para ningún otro equipo".

Verstappen tiene hasta el momento 7 años en Fórmula 1 y cuando finalice su contrato en 2028 habrá cumplido 13. Hasta ahora, el piloto más longevo de la categoría es Fernando Alonso, que en Azerbaiyán cumplió 21 años, 3 meses y 8 días en la máxima categoría, para superar el récord de Michael Schumacher.

Te recomendamos leer

El españo, que cumplirá 41 años el próximo 29 de julio y entre 2019 y 2020 no estuvo en la máxima categoría del automovilismo. Regresó en 2021, temporada en la cual sumó su podio número 98, al finalizar tercero en Catar. Al igual que Alonso, otros pilotos se han retirado y regresado, por lo que es una alternativa que Verstappen podría analizar cuando llegue el momento.