Fórmula 1: Red Bull realiza baby shower a Checo Pérez y Verstappen lo llena de regalos

Después del nacimiento de su tercer hijo, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez se encuentra preparando su participación en el Gran Premio de España en la Fórmula 1, donde Red Bull le realizó un baby shower al mexicano.

La gran armonía que se vive en la escudería de Red Bull quedó de manifiesta este viernes en el inicio de las actividades de GP de España, quinto de la Fórmula 1, donde el piloto neerlandés Max Verstappen encabezó el festejo para el piloto mexicano.

En un vídeo compartido en las redes sociales de la escudería austriaca se puede observar como el equipo realizó un baby shower para Checo Pérez, llenando de globos parte de su habitación, hasta donde llego Verstappen y dio algunos obsequios para el pequeño Emilio.

“Baby shower for @SChecoPerez Suited and booted thanks to @Max33Verstappen”, escribió Red Bull en redes sociales dejando ver el video del momento donde Vertappen dio los regalos a Checo Pérez.

Cómo suele ser la relación entre Checo y Verstappen, el piloto campeón de la Fórmula 1 bromeó con el mexicano al darle puros regalos con su número principal el “33”, el cual había portado hasta la temporada pasada, ya que en la actual temporada usa el uno tras coronarse campeón del mundial de pilotos el año pasado.

Te recomendamos leer

Checo Pérez en las segundas prácticas libres de este viernes en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 terminó en el séptimo puesto, mientras que Vertappen fue quinto. Cabe destacar que el piloto mexicano no estuvo con Red Bull en las primeras prácticas de este viernes ya que su lugar fue tomado por Juri Vips.