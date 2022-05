Fórmula 1: Red Bull tendría el 1-2 en el Campeonato de pilotos si 'Checo' Pérez hubiera ganado en Barcelona

La primera victoria de la temporada llegó para Sergio 'Checo' Pérez y no fue en otro que el tradicional e histórico Gran Premio de Mónaco. En una accidentada carrera, por la lluvia y la colisión de Mick Schumacher, el mexicano aprovechó los errores en la estrategia de Ferrari para quedarse con el primer lugar del podio.

Fue una recompensa para el trabajo de Pérez Mendoza con la escudería austriaca y que llegó en el momento precisó, una semana después del trago amargo que dejó el Gran Premio de España. En Barcelona, Red Bull también se vio favorecido por el abandono de Charles Leclerc y logró el 1-2 con Max Verstappen y 'Checo'.

No obstante, la polémica se generó por la instrucción que dieron al mexicano, que estaba líder, de dejar pasar al neerlandés. 'Checo' siguió la instrucción pero no sin manifestar su molestia al final de la carrera. La situación generó mucha especulación sobre las posibilidades que realmente tenía el mexicano contra Verstappen.

Si 'Checo' hubiera logrado vencer a su compañero de equipo y además se hubiera dado el resultado de Mónaco, el mexicano estaría segundo con 116 puntos, 117 si se toma en cuenta la vuelta rápida de Barcelona. Se encontraría a uno o dos puntos de Verstappen y con 2 o 3 de ventaja sobre Leclerc.

Sin embargo, no se trata más que de un cálculo ocioso pues no se puede saber qué hubiera pasado con Red Bull si no le hubieran dado la instrucción a 'Checo' Pérez. Así como es imposible saber el impacto que ello habría tenido en este fin de semana para el Gran Premio de Mónaco.

Con las cosas como sucedieron en realidad, Verstappen es líder del Campeonato de pilotos con 125 puntos, 9 más que Leclerc y 15 más que Pérez. Faltan 15 carreras por correrse en la actual temporada de Fórmula 1, por lo que todavía hay tiempo suficiente para que la situación cambie y el mexicano pelee por un histórico lugar entre los dos primeros.