Fórmula 1: Reemplazo de Checo Pérez termina último en el primer día de practicas del GP de España

España.- Jüri Vips fue llamado por Red Bull para ser el que inaugurara las practicas para Red Bull este viernes acompañando a Max Verstappen en la preparación del Gran Premio de España, aunque no le fue nada bien al reemplazo del mexicano, Sergio "Checo" Pérez pues luego de haber dado 23 vueltas fue el peor piloto al quedar en el último lugar con hasta 4 segundos por detrás del líder que fue Charles Lecrerc.

El piloto de apenas 21 años tomó el lugar del mexicano por reglamento en donde se le pide a las escuderías poner a pilotos de prueba en ciertas carreras y en esta ocasión fue la oportunidad para Jüri Vips que con experiencia en Fórmula 2 tuvo su primera sesión en el máximo circuito pero no le fue nada bien. Vips dio un total de 23 vueltas en la practica 1 con un tiempo de 1:24.138, así tambien fue de los que menos vueltas realizó en esta primera oportunidad.

Durante la carrera de la Fórmula 1 de este viernes tambien se dio tambien el debut de otros dos pilotos, en el caso de Robert Kubica ocupó el lugar de Guanyu Zhou y Nyck de Vries lo hizo por Alexander Albon, ambos pilotos tuvieron mejor experiencia al quedar en los lugares 13 y 18 respectivamente. Aún con todo, este viernes se llevarán de nuevo la segunda practica en donde se espera que el piloto de Red Bull pues entregar un mejor resultado para ayudar a Checo Pérez para su clasificación de este sábado.

Resultados de la primera práctica del GP de España | Foto: Fórmula 1

En el caso de Max Verstappen, el neerlandés culminó en tercero superado por el 1-2 de Ferrari quienes no han soltado la punta de las carreras en esta temporada. Los más destacados fueron los españoles Carlos Sainz (Ferrari) quien culminó en segundo lugar con 1:19.907 en 27 vueltas, y Fernando Alonso quien llegó en quinto con 1:20.768 en 24 vueltas, datos importantes de cara a lo que será en la siguiente prueba.

La practica número 2 iniciará en punto de las 9:00 am hasta las 10:00 am (tiempo de México), luego de ellos se darán a conocer los nuevos lugares. Siendo así la culminación de la actividad de este viernes del Gran Premio de España. Todo volverá a la acción este sábado con la practica 3 a las 5:00 am y la clasificación a las 8:00 am y el día domingo con la carrera en punto de las 7:00 am.

Al día de hoy Sergio Pérez se única en tercer puesto en la pelea por el título de la Fórmula 1 con 66 puntos, solo detrás de Charles Leclert con 104 y Max Verstappen con 85 por lo que en esta carrera estarán buscando un resultado positivo para sacar ventaja sobre los pilotos que vienen detrás de ellos y darle alcance al líder.