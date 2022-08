Fórmula 1: ¿Se va? Negociaciones para mantener el GP de Bélgica en el calendario no son fáciles

La internacionalización que busca la Fórmula 1, con la apertura a nuevos mercados y la realización de grandes premios en países como China o Sudáfrica han puesto en una situación complicada a carreras históricas en el continente europeo, y que buscan por todo los medios mantenerse en el calendario de al categoría.

Tal es el caso del Gran Premio de Bélgica, uno de los más longevos de la Fórmula 1 pero que podría salir del calendario en los próximos años. A pesar de ser un emblemático escenario en lo deportivo, en cuestión de espectáculo y generación de ingresos, el Circuito Spa-Francorchamps se está quedando rezagado en comparación con otros.

A lo largo de todo el 2022, que se reducirán las carreras en Europa para llevarlas a otros continentes. Silverstone, Budapest, Barcelona, Imola, Zandvoort y Monza tienen contratos confirmados, mientras que Mónaco y Austria se dice que las negociaciones avanzan bien. Por lo que Francia y Bélgica quedarían fuera.

Al respecto Vanessa Maes, directora de la organización del Gran Premio de Bélgica, no ha podido dar más esperanza en este panorama. En entrevista con HLN.be, señaló que siguen las conversaciones con Formula One Management, promotor de la Fórmula, para mantener a Bélgica en la categoría pero que no ha resultado sencillo.

"Los rumores en curso no lo hacen más fácil. Luego leí que nos mantendremos firmes, luego nuevamente que no debemos hacernos ilusiones y otra vez que estamos en el medio", declaró la directora de la carrera en Bélgica, con la cual se reanudarán las acciones de la temporada 2022 el próximo viernes 26 con las prácticas libres.

Precisamente ante esta necesidad de mantenerse vigentes, diversas fuentes señalan que la organización del Gran Premio de Bélgica apostará por un evento tipo festival, con DJs en vivo, además de otras experiencias para los asistentes con pase VIP. Pero el futuro de Spa, realizado desde 1950 y solo con algunas ausencias, sigue en el aire.