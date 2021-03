Fórmula 1: Sergio "Checo" Pérez saldrá en la posición 11 en el Gran Premio de Bahréin

Bahréin.- Culminaron las pruebas de clasificación para el primer Gran Premio de la Fórmula 1 en Bahréin en donde el mexicano Sergio "Checo" Pérez intentó dar su mejor espectáculo pero las cosas no salieron como esperaban por lo que arrancará en una posición algo lejos de los primeros puestos. Luego de haber quedado fuera del Q3 Checo arrancará en el lugar 11.

Al parecer la estrategia de Red Bull no comenzó de la buena manera para esta temporada 2021 ya que ambos pilotos demostraron un desempaño contrastante mientras que Max Verstappen se quedó con la Pole, Checo tendrá que salir desde el lugar 11 detrás de la mitad de pilotos para esta carrera.

Los problemas para el mexicano se dieron en el Q3 cuando una mala decisión en la elección de los neumáticos le eliminaron de la carrera. Tras ese mal momento el piloto de la marca del toro salió molesto con su rendimiento pues le ha costado en los últimos circuitos dar el 100% de su monoplaza, apenas este viernes con el inicio de las pruebas libres confirmó que no estaba a gusto con tu nuevo auto.

Al final de cuentas no se pudo hacer nada más para esta primera prueba, aunque haber quedado hasta el lugar 11 no confirma que su carrera será mala ya que tiene como registro lo hecho en Sakhir cuando arrancó desde el último lugar y terminó ganando la carrera siendo su primer podio el puesto de honor. La carrera será este domingo a las 9:00 am.

Sergio Pérez largará en la posición 11 en el GP de Bahréin | Foto: Twitter Red Bull

Dentro de los primeros 10 lugares solo dos escuderías lograron mantener unidos a sus pilotos en una buena posición, primero Mercedes lo logró con el 2 y 3 de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y McLaren con de Daniel Riccardo y Lando Norris hicieron el 6 y 7.

Así arrancará la parrilla en los primeros 10

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (AlphaTauri) Daniel Riccardo (McLaren) Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)