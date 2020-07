Fórmula 1: Sergio 'Checo' Pérez se aísla por ser sospechoso de Covid-19

Europa.- Este jueves el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez ha decidido aislarse de forma voluntaria al recibir de parte de cuerpo médico que su prueba de coronavirus es "no concluyente", esto quiere decir que hasta el momento no se tienen los resultados precisos por los que debe esperar para confirmar si posee o no el virus.

A traes de un comunicado por parte de la Fórmula 1 se dio a conocer que el mexicano optó por no arriesgar a su equipo e se aisló de manera voluntaria a la espera de su resultado. La misma escudería Racing Point confirmó que Checo no era parte del circuito debido a su resultado por lo que el resto de los integrantes no estarían en peligro.

"Se está autoaislando a la espera de los resultados de una nueva prueba", dijo el equipo.

Comunicado de la F1 | Captura

Ante la ausencia del piloto mexicano fue su compañero de escudería, Lance Stroll quien atendió la conferencia de prensa a la que estaba pactada la visita de Pérez, ahí Stroll habló de lo que pasará con el equipo y la carrera sin aunar más en el caso de su compañero.

Ahora se espera la confirmación para saber si podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña junto a su equipo o si quedará fuera.

Noticia en desarrollo...

