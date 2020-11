Formula 1: Sergio 'Checo' Pérez y su posible llegada al equipo Red Bull

El piloto Sergio 'Checo' Pérez se ha convertido en el deportista mexicano del momento, luego de haber alcanzado el podio en el Gran Premio de Turquía que se celebró el pasado. El de Guadajara quien milita en la escudería Racing Point obtuvo el segundo lugar en evento que ganó ei británico Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo.

Pérez ha afirmado que terminará su relación con Racing Point, una vez que concluya el actual campeonato de la Formula 1, pero hasta el momento no ha podido llegar a un acuerdo con otro equipo.

"Mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada [...] Duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento muy orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros", dijo "Checo".

Tras estas declaraciones, no tardó en sonar el nombre de Sebastian Vettel como el sustituto de Checo. Este rumor se confirmó días después, luego de que Ferrari asegurara a Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr como sus pilotos para la temporada 2021.

A partir de este momento y de que "el equipo le ocultara cosas" llegaron las mejores carreras de Checo Pérez. Un cuarto lugar en el Gran Premio de Rusia donde el jalisciense daba ya señales de su 'coqueteo' con la escudería Red Bull.

"Necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. Y de lo que hay más posible (en relación a un precontrato con Haas), todavía no hay nada que lo haga. (Red Bull) Me convencería sin ninguna duda, es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años"

Pero la realidad es que en la escudería aún no lo tienen claro. Aunque no hay duda de que Sergio Pérez es una fuerte opción, Red Bull también contempla a Nico Hulkenberg (ex compañero de Checo y quien lo suplió cuando padeció Covid-19 en esta temporada).

A pesar de esta incertidumbre en cuanto a su futuro, Checo Pérez siguió hablando de su relación actual con Racing Point a la que describió como "estar con una mujer de la que te divorciarás", en tanto se disparaba el rumor de que Williams lo pretendía (antes de que confirmara a Russel y Latifi como sus pilotos). Asimismo la opción de Haas se mantenía a pesar de no ser del gusto de Checo.

A partir del Gran Premio de Portugal, Checo Pérez volvió a sumar puntos para que Red Bull volteara hacia él. En Portimao cayó hasta el último puesto, debio a un choque con su 'eventual' nuevo compañero Max Verstappen, pero su habilidad lo hizo terminar la carrera en el séptimo lugar para ganarse el reconocimiento de piloto del día.

A esto hay que sumarle que Alexander Albon no acaba de convencer a los dirigentes de la escudería de la bebida energetizantes.

Fue hasta este Gran Premio de Turquía donde Checo Pérez vuelve a a deslumbrar. Luego de quedar tercero en su mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1, terminó subiéndose al podio en el segundo lugar lo que, seguramente, fue observado muy atento por Red Bull.

Aunque Checo espera mantenerse en la F1, el mexicano ha declarado que ha pensado en un año sabático, decisión que tomaría a menos que se confirme como el nuevo compañero de Max Verstappen.