Fórmula 1: Sergio Pérez recibe multa por mil euros debido a exceso de velocidad

Londres, Reino Unido.- El Gran Premio de la Gran Bretaña tendrá cabida para el domingo 18 de julio. De cara a la competencia dominical se llevó a cabo la carrera de clasificación, la cual el piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, culminó en la quinta posición corriendo para Red Bull.

Con un lapso de 1:27.121, el compañero de Max Verstappen iniciará dentro del Top 5, sin embargo, el corredor nacional fue sancionado debido a recibir una multa por exceso de velocidad en la zona de pits, la cual ejerce como la segunda que recibe integrando la escudería austriaca.

Hace un mes respectivamente, Pérez tuvo que asumir una multa en el Gran Premio de Francia y en esta ocasión el equipo de los Toros Rojos deberán de abonar un total de mil euros, un valor de 23 mil 439 pesos mexicanos, aproximadamente.

Su equipo Red Bull Racing fue quien recibió la penalización en el momento que "Checo" Pérez traspasó los límites de velocidad de los 80 km/h, un poco más de los 120.6 km/h. Debido a esta situación, el mexicano tuvo que finalizar en la quinta ubicación, lugar que no le agrada en lo absoluto pero tratará de enmendar en las pruebas del sprint del vecino sábado 17 de julio.

"No fue la calificación que había esperado con esa última vuelta que nos borraron por los límites de velocidad en la pista. Quinto lugar no es lo qu esperé el día de hoy, deseaba algo mejor pero podremos mejorar en el Sprint. Me parece que podremos hacer un mejor rol ahí", indicó Sergio Pérez.

Por su parte, la dupla del mexicano, Max Verstappen tuvo una clasificación de dominio al terminar en la segunda posición, por detrás de Lewis Hamilton en virtud de su marca 1:26.751 y alargará sublíder, en lo que será la primera carrera -sprint en la historia de la Fórmula 1.

Sergio Pérez conduciendo en la pista de clasificación

La propia tendrá lugar en el circuito inglés de Silverstone, sede del Gran Premio de la Gran Bretaña. Sergio Pérez competirá en la prueba con 17 vueltas y cien kilómetros, es decir, una tercera parte de lo que será la carrera definitiva del siguiente domingo 18 del mes.

