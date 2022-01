Fórmula 1: Surgen presiones para sustituir a "Checo" Pérez en Red Bull

Al parecer no a todas las personas le agrada la idea de que el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, siga siendo parte de la escudería de Red Bull para la siguiente temporada de la Fórmula Uno.

Y es que el ex CEO de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, cree que la marca de las bebidas energéticas debería darle una segunda oportunidad a Sebastian Vettel, su antiguo piloto que le dio cuatro campeonatos consecutivos entre 2010 y 2013.

En una entrevista con “Sport1”, el empresario afirmó que el alemán necesita volver a casa luego de años en Ferrari y una temporada no muy fructífera en Aston Martin, especialmente por que el monoplaza no le hace justicia a su talento. Mientras algunos apuntan a que a sus 34 años debería retirarse, Ecclestone cree que solo Vettel sabrá cuando llegue el momento.

Ecclestone asegura que la escudería necesita del regreso del piloto alemán para la siguiente temporada, ya que por el momento Sebastian Vettel se encuentra en un coche que no es lo demasiado rápido.

“Sebastian necesitaría estar de vuelta actualmente en Red Bull. Eso sí, no sabemos cuán rápido es en estos momentos por el hecho de no estar en un coche competitivo”, comentó el británico. Hay que resaltar que no es el primero en referirse al regreso del tetracampeón, ya que habría habido comentarios en la base de Milton Keynes rememorando el pasado del alemán.

Sebastian Vettel ganó cuatro títulos mundiales de Fórmula 1 con el equipo Red Bull en 2010, 2011, 2012 y 2013, más tres subcampeonatos en 2009, 2017 y 2018.

Se convirtió el 27 de octubre de 2013 en el piloto más joven de la historia en ser tetracampeón de la «máxima categoría» del automovilismo.