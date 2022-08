Fórmula 1: Tras cancelación de GP de Rusia, promotores y organizadores rusos exigen reembolso

La temporada 2022 de la Fórmula 1 tenía previsto celebrar 23 carreras, pero con la cancelación del Gran Premio de Rusia tras la invasión a Ucrania, el calendario se redujo a 22 grandes premios. Además, la máxima categoría no tiene intención en regresar a territorio soviético en los próximos años.

Así lo dio a conocer hace poco el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien manifestó que ya no tienen planes de celebrar futuras carreras en Rusia. "Siempre he creído que nunca hay que decir nunca jamás", declaró en entrevista con la revista Sport Bild.

"Pero en este caso, puedo prometer con seguridad que ya no negociaremos con ellos", fueron las palabras de Domenicali, mismas que no han sido bien recibidas en el entorno ruso. Aelexy Titov, director general de ANO Rosgonki, promotor del Gran Premio de Rusia, señaló que si la Fórmula 1 no volverá, entonces esperan un reembolso por los pagos realizados.

"Esta deuda existe, está confirmada y nuestra posición al respecto no ha cambiado", señaló Titov en declaraciones recuperadas por la agencia de noticias rusa Tass. "Esperamos un reembolso independientemente de la posición actual de la dirección de la Fórmula 1 en relación con la celebración de carreras en la Federación Rusa".

Titov consideró que las palabras de Domenicali "no tienen nada que ver con el verdadero espíritu del deporte", sino que responden a una cuestión política como ha ocurrido en otros ámbitos y otras disciplinas. "La situación actual en el deporte mundial está extremadamente politizada. Es necesario tomar las palabras de Domenicali aquí con esto en mente".

Por último, señaló que no está definido todavía si mantendrán las relaciones con Fórmula 1, pero señaló que tomarán en cuenta la postura del italiano para el trabajo en el futuro. El Gran Premio de Rusia se sumó al calendario de la categoría en 2014 y desde entonces hasta ahora, se había celebrado de manera ininterrumpida en el Autódormo de Sochi, con Mercedes como el único ganador en ese escenario.