Fórmula 1: ¿Va por otra pole? 'Checo' Pérez "voló" en las últimas prácticas libres

La esperanza de Red Bull de repetir el 1-2 en el podio este fin de semana en el Gran Premio de Miami, se renovó este sábado en las últimas prácticas libres cuando Sergio 'Checo' Pérez registró un tiempo de 1:30.304, el mejor de la jornada. Su equipero, Max Verstappen, terminó tercero después de un derrape en la última vuelta.

En el inicio de las prácticas, Verstappen inició con neumático medio y salió con todo en busca de recuperar el tiempo perdido en las segundas prácticas de este viernes, en las cuales no pudo terminar porque su auto se incendió en la parte trasera. Mientras que 'Checo' inició con neumático duro para probarlos en el nuevo circuito de Fórmula 1.

La pista del Autódromo Internacional de Miami sigue causando algunos estragos para los pilotos en general, sobre todo en la zona de la curva 14 a la 16, así como la curva 17, por el cambio de adherencia. Por ello, al igual que en las dos primeras prácticas del fin de semana, la jornada no estuvo exenta de incidentes.

Después de 15 minutos, Esteban Ocon fue a dar contra el muro en la curva 14, por lo que se mostraron las banderas rojas. 'Checo' Pérez se encontraba en la novena posición en ese momento, mientras que Verstappen estaba de líder seguido de cerca por Charles Leclerc.

Así finalizaron las últimas prácticas libres en Miami. Foto: Twitter Fórmula 1

La actividad se reanudó con 32 minutos por correr y el piloto quedó fuera de los primeros 10 con sus neumáticos duros. Sin embargo, con 11 minutos para finalizar, cambió a suaves y dos vueltas le bastaron para registar el mejor tiempo de las últimas prácticas libres.

Después de su primera vuelta, su compañero Verstappen le superó, pero en la segundo el neerlandés derrapó y aunque no chocó, ya no pudo superar el tiempo del tapatío. Leclerc también hizo un esfuerzo por quitarle a Pérez Mendoza el mejor tiempo, pero no lo logró y quedó a 0.194 décimas de segundo de 'Checo'.

Por su parte, Verstappen finalizó a 0.345 décimas de su compañero en Red Bull, por lo que más tarde este sábado en la clasificación, ambos buscarán quedarse con los dos primeros lugares de la parrilla de salida. Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Alex Albon y Lando Norris completaron el Top 10 de las últimas prácticas libres.