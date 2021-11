Fórmula 1: Valtteri Bottas desata la polémica al asegurar que su auto y el de Hamilton no son iguales

Qatar.- Apenas este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar en donde una vez más Lewis Hamilton se proclamó como el vencedor, pero a quien no le fue nada bien es a Valtteri Bottas quien tuvo que dejar la carrera, primero por una mala salida y luego por un pinchazo en sus neumáticos que hizo que ya no pudiera volver a la pista y se quedó sin la posibilidad de sumar puntos para la lucha en el campeonato de Constructores. Pero eso no ha sido lo que más ha destacado del finlandés pues destacó que encontró una diferencia marcada con su auto y el de Hamilton que no le tiene contento.

Tras el resultado del GP de Qatar, Bottas atendió a los medios de su país y confesó que no se sintió para nada a gusto con lo que sus mecánicos le entregaron el domingo, luego de salir de mala manera por la gran cantidad de autos, se percató que había algo diferente en su auto que lo condicionó y así lo hizo saber, alegando que no compitió con la mismas cualidades que el auto de su compañero Lewis Hamilton.

"Ha averiguado el motivo (de no competir bien), pero no puede dar detalles. Mi coche ya no era el mismo, ni era el mismo que el de Hamilton. Había pequeñas diferencias en los coches", dijo para Ilta Sanomat, periódico finlandés lo que hizo desatar la polémica dentro de Mercedes y es que con la salida confirmada de Valtteri Bottas para el final de la temporada ya no le importada nada y habla sin temor de lo que está viviendo con su escudería.

Eso ya ha llegado a sus altos mandos que le han criticado por su actitud en más de una ocasión en donde no ha pilotado de mejor forma perjudicando el resultado para la obtención de puntos como tambien para que Hamilton que es el puntero del equipo pueda seguir en la cima. O al menos así lo ha dejado entrever en las últimas carreras que termina en primeros lugares pero en el momento de la carrera se pierde con errores puntuales, como fue en el caso del Gran Premio de México donde salió líder pero se encontró con un descontrol que le hizo perder la compañía de Hamilton y no lo pudo ayudar a pelear arriba.

Bottas siempre supo de la preferencia de Mercedes por Hamilton y ahora con el tema del auto lo pudo corroborar | Foto: EFE

Por ahora Mercedes no se ha postulado sobre las palabras de Valtteri Botas, mucho menos Lewis Hamilton que preferiría evitar problemas con el que dentro de 2 carreras dejará de ser su coequipero luego de que se mude a la escudería de Alfa Romeo donde será el líder de equipo teniendo a Guanyu Zhou como su compañero y quien debutará en la Fórmula 1 el siguiente año.

Ahora Mercedes esperan que las últimas dos carreras, Bottas aporte su calidad para ayudar a Hamilton a volver ganar y competir hasta el último momento por el campeonato de la Fórmula 1 como de Constructores. El siguiente evento será el Gran Premio de Arabia Saudita el 3 de diciembre, para cerrar las acciones el 12 de diciembre en Abu Dhabi.