Formula 1: ¿Y ahora qué viene para Checo Pérez?

Guadalajara.- Sergio Pérez terminará su relación con Racing Point al finalizar la temporada 2020 de la Fórmula Uno, pero ¿qué será del tapatío el próximo año?



En su comunicado de despedida del equipo de Silverstone, el piloto mexicano aclaró que no tiene un plan B para 2021 y es que lo más seguro que esto se deba a que, junto con sus patrocinadores, analizarán muy bien los escenarios que se presentarán: si valdrá la pena seguir invirtiendo en la F1 o buscar nuevos mercados.

A falta de nueve carreras para finalizar el actual campeonato, seis equipos aún no han definido quiénes ocuparán sus asientos (nueve disponibles) para el año que viene, por lo que ventana se mantiene abierta para Pérez.A Checo Pérez lo acompañan patrocinadores como Telmex, Claro, Telcel, Infinitum, Interprotección, Red Cola, Jalisco en México y Xades que lo respaldan con 17 millones de dólares, aproximadamente, pero si deciden continuar en la máxima categoría y buscar equipos ¿tiene opciones de quedarse? ¿cuáles serían las escuderías disponibles?

Al momento las oportunidades son pocas y no son proyectos del alcance de Racing Point, ni mucho menos de su nivel competitivo. Todo se limitaría a Hass o Alfa Romeo.



Sauber está a la espera de que Kimi Raikkonen decida si seguirá en 2021, pero en caso de que no continúe se abrirá una plaza y una de sus principales cartas para reemplazarlo es el mexicano.



Por su parte, la escudería estadounidense, que no le ha confirmado a Kevin Magnussen que continuará el próximo año, no vería con malos ojos la posible incorporación de Checo Pérez.



Si bien el mercado de la F1 es global, aunque tirándole más a lo europeo y asiático, el jalisciense podría seguir siendo un imán de taquilla y mercadotecnia de Hass para cuando el gran circo cruce el Atlántico para disputar sus fechas americanas de Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.

El futuro de Sergio Pérez esta en un hilo.



Si Hass y Alfa Romeo son las únicas opciones que pudiera tener Sergio Pérez para 2021 ¿sus patrocinadores lo seguirán respaldando? ¿Al ser equipos de menor nivel también bajarán sus aportaciones?

Quedan nueve carreras para que Checo encuentre respuestas a su futuro.