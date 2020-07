Fórmula 1 cancela el Gran Premio de México 2020 y será hasta octubre del 2021 cuando se vuelva a celebrar

Ciudad de México.- La actual situación sanitaria que mucho tiene que ver con la pandemia del coronavirus ha hecho que los eventos que se habrían de realizar por la Fórmula 1 en el continente Americano han quedado suspendidos, eso incluye al Gran Premio de México. Las fechas liberadas ahora se llevarán a cabo en Europa principalmente en Italia, Portugal y Nurburg.

Las pocas garantías que ofrece México como sede de un gran evento como la Fórmula 1 acabaron con orillar a los organizadores a cancelar la competencia en el país, luego de que tras 5 años consecutivos ganará el premio al mejor evento de todo el calendario. Fue el mismo Gobierno Mexicano, el CIE y los dueños de la Fórmula 1 quienes se reunieron para hacer valida la cancelación. Al igual que en Austin y Brasil.

De acuerdo con comunicados emitidos por la organización del GP de México el boletaje que ya había sido vendido puede ser reembolsado si así lo desean o simplemente guardarlo para que dentro de un año en el próximo mes de octubre puedan ingresar con ese mismo boleto ya que les aseguran que su lugar quedará resguardado.

"Por causas de fuerza mayor ajenas a la organización, el #MexicoGP 2020 se pospone para 2021. Y atendiendo a tu petición, si ya tienes tu entrada, #GuardaTuBoleto, tu asiento ya está asegurado para la #F1ESTA 2021 ¡Gracias por tu apoyo incondicional!"

Durante la pandemia de covid-19 el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en un hospital emergente para atender casos realcionados con coronavirus, asociado al Seguro Social el cual también habría generado un problema ya que de acuerdo con el contrato que se reveló el establecimiento estaría ocupado hasta el 31 de diciembre de 2020 por lo que también habría dado paso a cancelarla.

La temporada de la Fórmula 1 inició el 5 julio con la victoria de Valtteri Botas en el Gran Premio de Austria, la siguiente carrera se dio en Estiria con el regreso al podium de Lewis Hamilton, mismo que repitió en el Gran Premio de Hungría. Durante las primeras carreras se agregaron los premios de Toscana y Rusia y para las carreras canceladas en América serán reprogramados en Europa en Italia, Portugal y Nurburg.

Lewia Hamilton ha sido el ganador de los dos últimos GP y se enfila una vez más a ser el rival a vencer | Captura Twitter GP de México

Hasta el momento la Fórmula 1 solo ha presentado dos casos contagiados de Coronvirus luego del Gran Premio de Austria aunque se confirmó que las personas involucradas no estuvieron en la carrera y que no hicieron el viaje pero si eran parte del grupo de trabajo. Por ahora no han confirmado más casos o sospechas de personas que cercanas a la organización.

